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挑戰！十年有成

新聞眼／最後衝刺 蔡回防打組織戰

2019-06-09 00:20聯合報 本報記者林敬殷

民進黨總統初選民調在即，嘉義市小英之友會昨舉辦活動，法務部次長蔡碧仲（前左四），...
民進黨總統初選民調在即，嘉義市小英之友會昨舉辦活動，法務部次長蔡碧仲（前左四），現身力挺蔡英文總統。 記者姜宜菁／攝影
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民進黨總統初選政見會昨天落幕後，接下來就是決定勝負關鍵的民調。由於此次民調不只有家戶電話，還納入手機，蔡英文總統陣營在最後衝刺階段，除了國政行程之外，就是回到傳統組織戰，落實接電話及手機，最後幾天就是步步為營、穩紮穩打。

蔡陣營評估，政見會的表現，沒有失分。政見會後，蔡總統則會承續先前的國政行程。蔡陣營認為這是蔡總統的憲法職權，雖無法像行政院前院長賴清德以車隊掃街，或是去補強哪一區塊，但基本上，初選打到現在，能做的，該做的，都已經做了，後續就是落實組織動員。

蔡營分析，黨內初選民調，在縣市立委或議員層級的區域性選舉，組織動員實力強的，就會占優勢，全國性的總統初選，傳統的組織動員仍有一定的作用，以蔡、賴陣營相比，多數黨公職都支持蔡總統，近日黨公職的手機簡訊陸續發出，接下來就是落實組織動員，畢竟，民調關鍵在於接電話，把問題回答完，因此，提醒支持者接電話，並按指示回答民調電話，是最後階段的工作重點。

此次總統初選民調首次納入手機，因此，手機族的動向備受矚目。一般認為，手機族的年齡結構，對蔡總統較為有利，不過，蔡陣營表示，不管什麼年齡層或區域別，能夠加強的，過去都陸續在做，包括電話語音拜票，或是網路的圖卡等，而在LINE的互動，也可以判斷支持者基層的強弱，網路上支持者的轉貼分享，都是觀察指標。

蔡陣營指出，如同蔡總統一再宣示，團結整合最重要，這是大選的目標，其次就是國政成績，這才是真正影響支持者的投票意向。在最後階段，減少意外，努力維持團結氣氛，捍衛執政價值，帶給民眾什麼形象，將是決定勝負的主要因素。

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