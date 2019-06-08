蔡英文：賴的施政藍圖 是我正在蓋的房

民進黨昨舉辦總統初選政見發表會，蔡英文總統（右）與行政院前院長賴清德（左）在政見會開始前握手致意，中為民進黨主席卓榮泰。 圖／民主進步黨提供 分享 facebook

民進黨昨總統初選政見會，執政價值成為攻防焦點；蔡英文總統表示，執政三年有成，已開始收成，國家的方向沒有錯，身為執政團隊一分子，任何人都沒有理由放棄，更不能輕易自我否定執政成績，而是要捍衛執政與改革。

蔡英文昨面對行政院前院長賴清德的挑戰，多次提及必須捍衛執政價值，不能自我否定。最後結論時還說，「我們的敵人跟對手不在這個講台上，更不是黨內初選裡不同立場的支持者」；「我要跟清德兄說，他一年四個月的行政院長任期的執政，也是我要捍衛的。」蔡並三度稱呼「清德兄」，表示願與賴一起合作，團結贏得勝選。

蔡英文申論時表示，痛苦會過去，美麗會留下，成績也會留下來，「一個執政黨如果自我否定，我不知道如何面對即將到來的二○二○年大選」。她仔細聆聽賴清德對國政擘畫的藍圖，賴的施政藍圖是蔡英文正在蓋的房子，俗話說「起厝起一半，不要換師傅」。

她說，二○○八年擔任民進黨主席，帶領民進黨從廢墟中站起來，那時她開始思考民進黨有什麼價值，除了清廉、勤政、愛鄉土之外，還有非核家園、轉型正義、國防自主等種種價值，「我沒有背離民進黨的價值路線」，並把所主張的價值一一落實。

蔡英文說，實踐價值、進行改革，過程中一定會有困難也有爭吵，在鋪天蓋地的壓力下，反對黨的反對，受到改革衝擊反對者的陳抗，在種種壓力下，她勇敢面對與前進。

蔡英文細數過去三年的施政成果，包括年金改革、能源轉型非核家園、國防自主、國家安全等。她也提及下個階段會以FTA，加入CPTPP為目標，把台灣建構成全球產業布局根據地，外商台商的投資，會帶來很多優質的就業機會，讓下個世代有更多的就業機會。

蔡英文說，去年十一月廿四日的選舉，選民確實給民進黨一個警訊與教訓，「但選民要我們檢視的是腳步順序，以及施政跟人民期待間的差距」；經過調整後，現在的執政團隊更有效率、更有默契、更有共同目標，「我相信我們會不斷把成績展現出來」。

她強調，民進黨從來都不是因為一次失敗而失志的政黨，「我們的政策方向與價值沒有錯，一定要檢視要反省，但不表示要放棄我們的價值」。