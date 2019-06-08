部會公器私用？蔡營：宣傳施政沒問題 賴營：支持者一直有質疑

蔡英文（右）、賴清德初選之爭白熱化。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨總統初選引發公器私用的質疑。國民黨立委費鴻泰指出，財政部在臉書虛擬合成一本「小英總統的國家理財術」，還說要推薦好書，擺明替蔡宣傳；經濟部五月起改採「歐吉桑拚經濟」，由部長沈榮津代言宣傳政策，但數則貼文合成了蔡英文的大頭照，與蔡強力連結意味不言可喻。費鴻泰批評蔡，這是用納稅人的錢搞自己的選舉。

對於國民黨立委的質疑，蔡英文總統競選陣營表示，「沒有這樣的問題」，政府部門宣傳施政成果讓人民了解，十分正常。行政院前院長賴清德競選陣營則說，「支持者一直有這樣的質疑」，各層級選舉行政資源的運用分際必須拿捏，不僅初選、將來大選時也同樣會面臨檢驗。

蔡英文、賴清德初選之爭白熱化，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁都表態支持蔡英文，財政部、經濟部等部會近期也透過臉書等網路管道，凸顯蔡總統政績。

蔡英文初選階段發言人阮昭雄表示，政府各部會宣傳施政、說明政策，與人民溝通，也讓國人了解，十分正常。

賴清德辦公室發言人李退之表示，初選階段各級黨公職的表態，雖然已經相當明顯，「但我們對此表示尊重與理解」；不過，關於初選對手陣營是否有運用到行政資源，「這是支持者一直注意與質疑的」。