修補關係？蔡英文：這個網還沒破

2019-06-08 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆市報導



蔡英文總統（中）昨天到基隆，嘗試漁民的補網工作。記者許正宏／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨天到基隆參加龍舟賽開幕，現場安排老師傅教她補破網，被問到補破網是透露初選完會和前行政院長賴清德修補關係嗎？她笑說，「你覺得這個網破了嗎？還沒有破喔！」

賴清德前天到基隆海洋大學演講，學生問他「若你勝選，會譴責蔡總統在初選過程對你的傷害嗎？」面對學生辛辣提問，賴清德說，不知如何回答。

蔡總統昨天早上到基隆為龍舟賽選手加油打氣，基隆區漁會理事長游日興送上一串粽，祝她初選勝出。市長林右昌真心「告白」，指蔡總統是有史以來最支持基隆市的一位總統，三年多來中央政府給基隆市的支持超過兩百億元，沒有總統支持，基隆這幾年不可能會有這麼大的改變。

現場還安排補網老師傅教蔡總統補漁網，漁網的台語有希望的意思，總統補破網讓人有許多聯想。「總統，補網難不難？」蔡總統用力點頭稱難，記者再問，補這個網難還是修補人際關係難？蔡總統大笑，接著說，她要補的是社會安全網。

林右昌說，漁網代表豐收，補網功夫是很重要的事，總統補網就像桶箍一樣，要把所有人都團結在一起，讓基隆更好，也讓台灣會更好。蔡總統對林右昌的補充，點頭稱是。

民進黨總統初選電視政見發表會，今天和韓國瑜花蓮造勢強碰，會不會擔心今天的目光焦點被韓國瑜搶走？蔡總統說，「不會啦，我們聽眾很多啦」，大家有時候聽這邊、有時聽那邊，她平常心以對。