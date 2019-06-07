觀察站／民進黨初選後怎整合 蔡賴各有盤算

2019-06-07 00:00 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



民進黨總統初選，蔡英文（左）、賴清德（右）競爭激烈。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨總統初選，下周一進入民調的最後決戰期，預估勝負最快下周三就可分曉。蔡賴競爭激烈，鹿死誰手猶不可知，但不論由誰出線，勢必需要療傷整合。蔡英文昨仍強調「一加一大於二」，對「蔡賴配」還未說死；但賴清德一句「會找理想的候選人（副手）一起打拚」，顯然自有定見。

蔡英文總統與行政院前院長賴清德「英德大戰」，初選最後階段出現「獨派大亂鬥」。近日接連有中研院前院長李遠哲等人發動連署，既要求蔡英文「知所進退」，也呼籲蔡「可以休息了」，獨派結集，軟硬兼施。但昨天也有國策顧問李茂盛號召成立「醫療界挺英後援會」，更反嗆李遠哲的獨派連署說：「我也是獨派，百分之九十挺英，他們只是百分之十。」

獨派各擁其主，話也說得愈來愈辣。其中，獨派大老辜寬敏要求蔡英文可以休息當「台灣國母」，讓「年輕男孩」賴清德「繼承」，這番夾帶父權、封建的說法，一出口就惹爭議。賴清德固然樂見獨派相挺，卻也不得不深夜發文滅火，直言「在初選前談誰配誰，或希望、要求一方擔任國母，都不符民主的真諦」。

除了獨派「黨內互打」，蔡賴也各引有利於己的民調，大打宣傳戰。例如，在藍、綠、白三足鼎立情況下，高雄市長韓國瑜全國支持度仍領先蔡英文及台北市長柯文哲，但若單挑特定縣市民調結果，也可能被解讀成「韓國瑜在高雄慘輸蔡英文」。面對鋪天蓋地的民調戰，賴清德強打「只有清流可以勝韓流」，既強化支持者信心，也算「全力消毒」。

只是，蔡英文掌握行政資源，賴清德明顯居下風；過去與賴清德交好的行政院長蘇貞昌，昨天與蔡同台，呼籲國人再給蔡總統四年，更形同倒打賴一耙。

當年蘇蔡不合，如今同一陣線，說明政治「沒有不可能的事」。昨天被問到初選結束後，是否與賴整合？蔡總統說「我們不需要局限在任何情況設定」，讓人聯想包含多種可能性。倒是賴清德堅持「黨內最強」，「會找理想的候選人一起打拚」，儼然要走自己的路。