民進黨初選今起禁宣傳 蔡衝刺重申 「一加一大於二」

民進黨總統初選今天零時起禁止宣傳，明天舉行總統初選政見發表。面對獨派呼籲「知所進退」壓力，總統蔡英文昨天強調，如果現任總統不連任，過去的努力就前功盡棄，過去三年打地基，要驗收成果還需要一任總統的時間。

把握最後宣傳期，行政院長蘇貞昌及副院長陳其邁，昨晚分別在臉書表態力挺蔡英文。蘇貞昌說，這一陣子，蔡總統的成績漸漸被看見，所以他誠摯地懇請國人同胞，讓蔡總統有多一點時間服務國家；陳其邁則拜託所有好朋友，Tag一個家人或好朋友，提醒要守在電話旁接聽民調，且「唯一支持蔡英文」。

「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，蔡總統（左）、美國在台協會處長酈英傑（右）共同主持揭牌。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook 蔡總統昨接受電台訪問，被問及初選後是否可能與行政院前院長賴清德整合為一組候選人，兩人互為對方副手？蔡總統語帶保留，表示要好好思考，屆時打開心胸、平靜一下，為這個黨、這個國家想一想。她強調，與賴清德之間，「其實從來沒有放棄溝通過，一直都是現在進行式」。

她也強調，希望在初選期間盡量維持和平的態勢，在她的心裡，「一加一大於二」是她從頭到尾的主張。

對於外界稱她「辣台妹」，蔡總統說，辣代表自己對很多事情堅持且堅定，再大困難都會面對，也很能夠忍，等到撥雲見日。過去三年執政雖歷經困難，但一樣樣解決，人民感受到執政成績；很多人過去對她不諒解，也慢慢給予肯定。

面對賴清德挑戰，蔡總統表示，民進黨的機制設計，是希望在初選過程中有最適合、最具競爭力的人出線；民進黨也有一個傳統，就是初選後黨會再凝聚起來，因此她也特別注意「初選不要過度激烈」。

蔡說，過去初選曾激烈過，但黨內出現挑戰現任總統，確實不曾發生，很多支持者也不適應，「畢竟現任總統做了一任，也累積出總統要有的經驗與歷練」。