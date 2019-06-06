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辜寬敏：總統換年輕男孩做 蔡：我繼續當總統

2019-06-06 00:35聯合報 記者丘采薇周佑政潘乃欣林敬殷／台北報導

獨派大老辜寬敏（圖）昨天呼籲蔡總統休息當國母，讓「年輕男孩」賴清德來做。 記者曾...
獨派大老辜寬敏（圖）昨天呼籲蔡總統休息當國母，讓「年輕男孩」賴清德來做。 記者曾學仁／攝影
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總統府資政、台北高校同學會會長辜寬敏，昨出席台灣師範大學校慶活動時受訪表示，蔡總統已經盡她所能、盡很大努力，可以休息了，讓年輕的男孩子賴清德繼承，蔡總統變成台灣的國母，這樣不是最好？

針對辜寬敏說「換年輕男孩來做」，蔡總統昨天回應，「我還是繼續當小英總統或辣台妹吧」，獨派前輩們登的廣告是不是有說服力，相信大家都可以自己判斷。

獨派這兩天將砲火對準蔡英文總統，台灣北社等社團組成「初選觀察團」，指控蔡在初選過程不斷希望「蔡賴配」且要求行政院前院長賴清德退出初選，已違反總統副總統選舉罷免法的「搓圓仔湯條款」規定。

針對中研院前院長李遠哲發動連署呼籲總統蔡英文「知所進退」放棄連任，辜寬敏說，還沒看到最新連署，但不一定要蔡連續執政，他相信蔡總統可捍衛國家主權，但問題不是她的思想與熱情，而是她的能力。他表示，國際壓力很大，她有辦法讓台灣變成正常國家嗎？

台灣社社長張葉森昨表示，回顧蔡總統三年施政，雖然有心改革，但人民無感，甚至反感。「蔡總統非常辛苦，但我們請她休息」，希望讓強棒接棒。

張葉森表示，民進黨選舉時程規則一改再改，還傳聞有人蒐集手機號碼、操弄民調，林林總總令人感覺有疑問。接下來「初選觀察團」將向民進黨要求，希望民調時能監督，事後也能有「驗票」辦法。

凱達格蘭學校校長金恆煒表示，民進黨走到今天已可宣布死亡，這場初選結果，「罪狀不用我們寫」，已有日本媒體直接點名蔡總統為了勝選，用了很多「骯髒步」。

不甩獨派逼宮，蔡總統昨表示，要繼續當小英總統或辣台妹。 記者林俊良／攝影
不甩獨派逼宮，蔡總統昨表示，要繼續當小英總統或辣台妹。 記者林俊良／攝影
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獨派要蔡英文知所進退，不過也有支持蔡總統的海外團體發起「相信小英，偕汝同行」連署，近百名年輕人昨透過「助英台」網路串聯到民進黨中央，呼籲支持蔡總統的年輕朋友利用周末端午連假，回家請長輩挺小英。

「年輕人對我們施政有感，願意站出來支持我們都很感謝。」蔡英文表示，這段時間行政院團隊表現跟政績一樣樣展現出來，民調持續在上升；至於賴清德宣稱年輕人及中間選民支持比較多，蔡英文說，「這跟我們認知不一樣，只好我們繼續來研究各自手上的民調吧。」

在野黨批評蔡英文近日拜廟行程多，利用行政資源打選戰，蔡英文說，拜廟是總統與基層互動跟溝通的過程，如果沒這麼做就說總統不接地氣，做了又有這樣批評，真的不要排斥任何與民眾互動溝通政策說明國家施政的機會。

蔡英文民進黨民調
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