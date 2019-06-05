挺賴集結 蔡強勢回應「人民想法更重要」

2019-06-05 00:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



蔡英文總統（中）昨天到高雄保安宮參拜，希望支持者讓她通過總統初選。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨晚透過臉書發文，提及她和總統府秘書長陳菊及行政院副院長陳其邁的關係，也提到去年高雄市長選舉，她說，選舉不如預期，但是跌倒沒關係，依然要重新站起來，繼續往前走，下次贏回來，「現在，我會繼續完成我最後的任務，建設台灣，守護主權，讓民主代代相傳。」

繼一月初獨派四大老逼宮後，中研院前院長李遠哲再次發起連署要求蔡英文總統「知所進退」，蔡英文陣營發言人阮昭雄表示，初選期間，尊重這些朋友的選舉表態，但對總統來說，人民的想法更重要，民主機制會做最好的決定。阮昭雄說，蔡政府這三年來守護台灣、推動建設及改革的成績，就是蔡總統最大力量。台灣只能前進，不能後退。

對於李遠哲等人連署行動，蔡英文陣營不願多做回應。黨內人士認為，這幾天，雙方陣營當然都會把握最後時機做「武力展示」，自己手上能動員的人都要出來叫陣，李遠哲等人連署行動，可以被解釋是挺賴的集結，只不過，這次連署的人在過去這段時間都分別露過臉，對初選不算是新的衝擊。

另一位黨內人士則說，獨派各自心有所屬，是很正常，像是獨派精神領袖史明、台獨聯盟主席陳南天等人支持蔡總統，之前也有不少團體力挺蔡總統，但多半都是訴求團結，希望「蔡賴合」，而不是像李遠哲這些人，用強烈的攻擊言論，火力更不下於藍營的人，大家其實都看在眼裡。