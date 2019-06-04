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賴清德重申：不贊成改初選辦法

2019-06-04 00:15聯合報 記者丘采薇陳熙文賴于榛／台北報導

行政院前院長賴清德。 記者陳正興／攝影
行政院前院長賴清德。 記者陳正興／攝影
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行政院前院長賴清德昨接受本報專訪，談及參與民進黨總統初選的心路歷程。他再度重申，不贊成改變初選辦法，對於五月廿九日中執會後，有消息指民進黨團總召柯建銘說服了他，以及與蔡英文總統在「蔡賴二會」達成共識，他強調，「這些放話只是要降低修改辦法的衝突和責任」。

賴清德說，民進黨從創黨、在野、執政，雖然曾經下台，後來又重新得到人民支持，完全是因為民主價值跟進步理念，所以民進黨想要贏得明年總統大選，這些價值和理念非常重要；這場初選是民進黨有史以來時間最長的初選，也是第一次選舉辦法被更改，但基於民進黨民主機制完整性，也希望得到人民在總統及立委選舉的支持，他都認為，要更改選舉辦法，期期以為不可。

賴清德說，中執會後來做出這樣的決定，「不是共識決，只是沒有表決而已，是多數決」。他強調，希望初選期程盡速底定，否則愈拖愈久，基層非常焦慮，他也不想讓民進黨主席卓榮泰為難，當天若是用表決或鬧得很僵，將造成很大衝突，卓恐怕會辭掉黨主席，基層支持者也不樂見，「後來我們決定表達反對立場列入紀錄，我們勇敢面對，我也堅定走下去，我有信心，在這場初選我可以打贏。」

賴清德也說，他一直認為，民進黨要團結才能打贏這場選戰，因此他推動君子之爭，希望打一場典範級初選，這個想法都沒有改變。

民進黨賴清德總統大選
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