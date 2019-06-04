賴清德：若當選總統 不會宣布台獨

行政院前院長賴清德昨天接受聯合報專訪，向其他總統參選人喊話，二○二○選舉，大家把統一和獨立講清楚。他若當選總統，不會再宣布台灣獨立；他將積極推動憲政改革，建立權責相符的政府體制，但不會更動憲法前言。

台灣站穩 向中國伸友誼的手

兩岸主張與蔡總統的「維持現狀」有何不同？賴清德表示，若單就兩岸關係提出「維不維持現狀」，只是兩者之間的關係，變成需要仰賴中國，但中國最近情況都改變了，因此應該拉高格局，拉大空間，站在國際局勢脈絡下看待兩岸關係。他說，以現在國際局勢下看待兩岸關係，台灣應該堅定站在民主陣營，在印太戰略下善用「第一島鏈」的關鍵地位，積極扮演角色，既維護兩岸和平，也維持亞洲區域和平，在台灣站穩之後，向中國伸出友誼的手。

賴清德強調，他一直主張兩岸要展開自信交流，藉由交流增進諒解、理解、和解，站在民主陣營有這個力量，可以共同合作，讓中國大陸民主化，才有辦法得到永續性的和平。

行政院前院長賴清德昨天接受聯合報專訪表示，二○二○選舉，「大家把統一和獨立講清楚 」。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

粉身碎骨不是韓 是中華民國

對於統獨立場，賴清德表示，中國國家主席習近平已公開「習五點」，朝野政黨應嚴肅面對，這才是負責任的講法。他也提到，六月一日高雄市長韓國瑜在凱道造勢，自稱願捍衛中華民國粉身碎骨，韓國瑜固然慷慨激昂，但韓的主張和目標背道而馳，「如果韓當選，又照著韓的主張去做，粉身碎骨的不是韓國瑜，而是中華民國。」

賴清德也說明「台灣獨立」的意涵。他表示，台獨兩個字或台灣獨立四個字，就是指向一句完整的話：「台灣已經是主權獨立國家，名字是中華民國」，背後真正的意涵是捍衛台灣主權，反併吞，反一國兩制，捍衛台灣民主。

別停在一九九一台獨黨綱年代

賴清德說，大家不要對台灣獨立這四個字或台獨這兩個字誤解了，不要停留在一九九一年「台獨黨綱」的年代，民進黨的台灣獨立主張有時代演變。

賴清德表示，一九九九年民進黨全代會通過「台灣前途決議文」，除延續施明德說法，台灣已經是主權獨立國家，名字叫中華民國，民進黨執政不會另外宣布台灣獨立，並主張未來前途要由兩千三百萬人民決定。他說，韓國瑜和國民黨對民進黨的理解，仍停留在一九九一年（台獨黨綱）時期。

賴清德說，陳水扁根據「台灣前途決議文」當選總統，沒有宣布台灣獨立，蔡英文總統也沒有宣布台灣獨立，「我當選總統也不會另外宣布台灣獨立」。他所謂的「務實台獨」，除台灣前途決議文的內容，「現在年代的政治人物要當工作者」，要發展經濟，建設國家，造福人民，壯大台灣，這是最重要的，「當哪一天，台灣人民在做決定的時候，會因為台灣比中國好，而選擇台灣」。