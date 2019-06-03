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韓國瑜直奔總統大選擋不住？蔡詩萍分析凱道人潮背後5個意義

初選對蔡英文有利 學者：若蔡出局不堪設想

2019-06-03 15:15台灣醒報 記者何豪毅╱台北報導

圖說：民進黨總統初選辦法對總統蔡英文有利，學者分析後續國際情勢變化是關鍵。 台灣...
圖說：民進黨總統初選辦法對總統蔡英文有利，學者分析後續國際情勢變化是關鍵。 台灣醒報（擷自蔡英文臉書）
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民進黨總統初選納入手機民調與對比式民調，顯然讓蔡英文總統有了好的開始。前台南縣長蘇煥智說，蔡的網路聲量高，機會很大，「但萬一蔡初選輸掉，民進黨選情將會很慘」。中山大學政治系教授廖達琪則指出，初選制度對小英有利，賴清德只剩1%可能性，蔡英文應該就是民進黨的總統候選人，只是她能否連任是另外一回事。

民進黨初選辦法納入手機民調與對比式民調，蘇煥智指出，蔡英文因為執政優勢，網路聲量一直比較高，手機民調主要針對年輕族群，因此小英陣營一直認為手機民調對她們比較有利，然而目前狀況看來應在五五波，在初選結果出來之前，大概很難猜測對誰比較吃香。

賴出線局面難控制

對比式民調主因也是網路聲量，蘇煥智說，據小英團隊過去的民調發現，若賴柯對決，年輕族群的票往柯文哲方向靠攏跡象很明顯，換成蔡柯對決，調查發現網路族群的票有回流小英的傾向，因此她們要求將柯韓加入對比式民調，因為對小英一方是有利的。

「萬一蔡英文初選民調輸掉，可以預期的是民進黨選情將會很慘，因為執政而擁有的行政資源將不會投入，原先有的執政包袱也會一直掛在身上。」蘇煥智說綠營內部憂心忡忡，目前看來蔡出線對民進黨的凝聚力應該會比較好，但萬一由賴清德出線，賴蔡格局是個不穩定的狀態，局面會很難控制。

中共憂韓國瑜煽動力

廖達琪指出，蔡英文有政府資源，又掌握政黨機器，民調有太多可操作的空間，加上又有手機民調，賴清德要在此規則下出線難上加難。藍營在韓國瑜造勢大會後氣勢攀升，大有翻盤之勢，但初選通過後還有許多變數，尤其留意美國動作頻頻，無論是軍售或讓中華民國國旗與美國總統川普同框，都拉抬了小英的氣勢。

「中國大陸的攻擊更值得注意」，廖達琪說，中方的動作在台灣民眾向來是「反指標」，據她掌握的訊息，中共對韓國瑜便給的口才與煽動人心的能力感到擔憂，憂心影響中國大陸人心，相對而言，小英的可預測性，與郭台銘的穩定，中共還比較能夠接受。

小英不惜脫黨參選？

東華大學教授施正鋒則表示，小英一直強調要走完民主程序，但一直沒講出來的是全代會接下來要怎麼處理，「我們都記得去年一度轟轟烈烈的連署特赦陳水扁的事情，民進黨很多人響應連署」，但小英一聲令下嘎然而止。他說，最壞的情況是蔡初選民調中失勢，難保小英不會「沒收初選」，先前就已經黨內傳聞，蔡英文不惜退黨也會參選到底，此事對綠營基層民代有相當威脅作用。

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