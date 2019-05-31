大學生論壇投票 蔡英文的連任機率五五波

2019-05-31 08:52 聯合新聞網 綜合報導



蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2020總統大選在即，總統蔡英文也力拼連任。近日大學生網路論壇發起問券，調查「蔡英文連任是否會成功」，共有1593名大學生參與投票，有54％認為連任會成功，女大生支持蔡英文的比例又高於男大生。有網友表示，蔡英文堅守國家主權，又強硬通過同婚法，做得很棒；也有網友說，蔡英文「用愛發電」很荒謬，且柯文哲與韓國瑜的勢力不容小覷，認為她難以連任。

大學生論壇《Zuvio》近日發起快問快答，針對大學生進行調查，「總統蔡英文連任是否會成功」，最終有1593名大學生參與投票，54％、860人認為會成功，45.8％、729人認為不會，雙方比數接近，認為連任會成功的大學生稍微較多。

以性別細分，認為會成功的男性約49.4％、女性約57.7％；認為不會成功的男性約50.6％、女性約42.3％。可見女大生支持蔡英文的比例較高。

在認為會成功的評論中，女性網友指出是因為蔡英文「通過同婚法」、「堅守台灣主權」、「辣台妹」、「重視人權」，也有女大生留言「國民黨賣台，不投國民黨」、「蔡英文算是選項中比較好的了」。支持蔡英文的男大生則留言「蔡英文沒對手」、「柯文哲不一定會選」、「其他更爛」，甚至還有人告白「英文我老婆」。

認為連任無法成功的女大生表示，「做得很爛」、「政績不怎麼樣」、「不適任」，有女大生分析，台北市長柯文哲更適合當總統，高雄市長韓國瑜勢力也不容忽視，韓粉數量極多，是一大對手。反對的男大生也說「空心菜做太爛」、「台獨手段太過激進恐有反效果」、「除了同婚合法其他一團糟」。

其他網友則留言「支持蔡英文，幫助台灣躍上國際舞台」、「支持守護台灣主權」，但也有人說，蔡英文為了滿足虛榮心，讓台灣流失多國邦交國，刻意在選前通過同婚法案，也只是在騙選票罷了，呼籲人民不要忘了蔡英文曾對勞工喊話「要自立自強」、「新水太低跟老闆講」等。