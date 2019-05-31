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還原蔡賴二會 蔡英文：一加一大於二 表明要團結

2019-05-31 00:23聯合報 記者林敬殷／台北報導

蔡英文總統昨天還原周二「蔡賴二會」表示，見面過程中，她表明了團結對黨是最好的。記...
蔡英文總統昨天還原周二「蔡賴二會」表示，見面過程中，她表明了團結對黨是最好的。記者林澔一／攝影
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蔡英文總統昨天還原周二「蔡賴二會」的過程表示，民進黨五人協調小組覺得，她和賴清德再見面或許有助黨的團結，她也願意跟賴見面，見面過程中，她也表明了團結對黨是最好的，「一加一大於二」這個概念確實對黨的二○二○局勢來講是最好的想法。

民進黨中執會周三通過修改總統初選辦法之前，蔡英文與賴清德周二在共同友人牽線下，單獨在陽明山會面，討論初選事宜。

外界對於蔡賴二會中的談話細節有諸多猜測，賴清德昨天接受專訪時，主持人也提到蔡賴會雙方已談好，初選辦法後來才有辦法順利在民進黨中執會通過。

據了解，蔡賴二會的實際談話內容，蔡陣營幕僚均以「不了解內容」回應，唯一能確定的是，見面這件事對氣氛緩和是有幫助。

據指出，蔡賴二會是蔡英文總統主動提出，透過一位雙方都熟識的友人居中安排，並在該人士位於陽明山的住處會面。由於事情極為隱密，連蔡陣營的多數核心幕僚事前並不知情，幾乎都是看到媒體報導後才得知，當天也未被告知會面的細節或內容，即使到了隔天的相關會議，也沒有觸及此事。

不過，相關人士表示，蔡賴二會中，並沒有觸及「蔡賴配」，先前雙方為了初選辦法爭論成那樣的程度，不太可能會立刻有這樣的發展。蔡賴二會主要是給外界一個訊息，就是雙方不是不能坐下來談，對隔天的中執會開會氣氛，多少會有幫助，蔡賴二會不在於化解當下的問題，但對往後的合作而言，只要方向是朝合作的方向，自然有其正面的意義。

民進黨蔡英文賴清德總統大選
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