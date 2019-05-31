觀察站／蔡政績 勝出關鍵 賴五不 打得驚險

2019-05-31 00:41 聯合報 本報記者丘采薇 聯合報 本報記者 林敬殷



民進黨總統初選正式開打，蔡英文總統（左）和行政院前院長賴清德將以民調決勝負。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨總統初選正式開打，蔡總統看似最有利的條件是現任總統，也是拚初選的優勢和籌碼，但實際上政績才是能否勝出的關鍵；而面對初選規則被改變，行政院前院長賴清德經過一夜沉澱決定繼續走完民進黨總統初選，賴的優勢被壓縮，如何一邊堅持君子之爭，一邊凝聚支持者固守民調電話，將是他面臨的最大考驗。

外界一般認為，中執會通過的初選辦法對蔡總統有利，但蔡在尋求連任前遭逢黨內競爭者的挑戰，是警訊，也是警惕，唯有大幅度勝出，連任之路才有贏面，因此，她拚的不是初選，而是大選，初選是過程，也是自我調整及整隊的時機。

蔡總統看似最有利的條件是現任總統，也是拚初選的優勢和籌碼。這兩個月來，蔡總統的民調回升，顯示初選辦法卡關過程引發的種種爭議，無損於挺英力量的集結，蔡站在現任總統的位置，她可以以總統的身分說服支持者，國政必須延續，這是政治現實。

不過，政績才是蔡總統初選勝出的關鍵因素，執政有風險，任何風吹草動，或是政務推動上的爭議，都是不確定的風險。因此，蔡總統從過去到現在一再表示「一加一大於二」，意在營造團結、集結更大支持力量的策略，先安內後攘外，而從近來民調數據也顯示，這樣的催化喊話是有成效的；團結不在初選，而在初選過後，這才是蔡總統在初選過後的真正課題。

賴清德登記參選之後維持參選台南市長期間的「五不」政策，堅持不動員、不插旗、不用宣傳車、不設競選總部且不立選舉看板，不但希望打一場典範級的初選，也盼能改變初選文化。但這場初選卻比他參加過的任何一場選舉激烈且複雜，也吃足了苦頭。

無論是互比式民調或兩黨對比式民調，賴清德一直都占上風，但根據多家民調，納入台北市長柯文哲對比之後，三強鼎立的情況下，賴一度壓縮到只贏一個百分點，或與蔡英文總統打成平手，優勢幾乎被縮小到誤差範圍。若賴接下來仍堅持五不，恐怕會打得非常驚險。

距離六月民調日期只剩下不到十天，賴需要的不僅是增強意志力，或許更需要調整步伐、重整隊形。