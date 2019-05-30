11天衝刺…蔡英文國政拚選 賴清德固守民調

民進黨初選規則拍板，初選正式起跑，行政院前院長賴清德（左）、蔡英文總統（右）都將全力一戰。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨初選正式起跑，距正式民調只有十一天，期間還有一場座談會。蔡賴兩陣營全力衝刺，蔡將打出「國政交給我，民調電話拜託你」，用大選規格來打初選，賴營也要調整策略，固守民調，爭取最後勝利。

蔡英文總統昨晚臉書、Line齊發，對國人喊話「國家交給我，未來交給你」，她表示，昨天是就職第一千一百零四天，一千一百零四個白晝黑夜，她一刻都不敢鬆懈，問自己撐下去的動力是什麼？只是想讓每個人民過得更好，讓年輕人的未來有依靠，更要把台灣的主權緊緊守牢。

據了解，蔡陣營在初選辦法出爐後，將力拚在黨內初選民調勝出，不過，為了維持先前的基調、行程規畫及戰略上的研判，將會以「國政交給我，民調電話拜託你」的主調進行，蔡總統就是以面對接下來大選，而不是以打初選邏輯思考。

對於行政院前院長賴清德的選舉策略是否重整，賴清德發言人李退之表示，目前暫時沒有回應。立委郭國文則表示，老實說現在大家心情都很沉重，但是既然初選規則已經通過，還是要面對，接下來他認為賴清德應該用更積極的方式，提醒選民固守民調電話。

郭國文表示，賴清德接下來的打法不應該一樣，現在很明顯是「形勢比人強」，賴要選下去，就要面對，不管怎麼說，賴在不違反「五不（不動員、不插旗、不用宣傳車、不設競選總部、不立選舉看板）」及君子之爭的原則之下，應該更積極應戰。