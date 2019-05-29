觀察站／蔡賴合？撕破臉？ 混沌不明

2019-05-29 01:50 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林敬殷



民進黨總統初選規則喬不定，5月22日的中執會全程開放直播，賴清德突襲現身黨中央，自提「贏的策略」。。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨總統初選的蔡賴之爭，在蔡、賴兩人昨天會面後，究竟是轉機，還是情勢急轉直下，牽動民進黨在明年能否保住政權，黨內都深知，合作才有機會，競爭只會帶來分裂，目前態勢仍混沌不明。

以目前的情勢，大致上會有幾個可能的發展。

第一種是蔡英文總統與行政院前院長賴清德兩人談出好的結果，蔡賴合或蔡賴配，提前結束初選，就有可能產生一加一大於二的效果；第二種是蔡賴找出一條雙方可以接受的方式進行競爭，至少彼此心服口服，縱使其中一人出線，可能造成另一方支持者的不滿，但至少在雙方都認可的遊戲規則下進行，對黨和選情的傷害不至於太大；第三種是雙方撕破臉，今天下午中執會繼續纏鬥，通過中執委的提案，黨內實質分裂，也提前將政權拱手讓人，總統敗，立委也垮。

不管是支持者或是黨內人士都知道，第一種當然是首選，也是最好的結局，但困難度最高，尤其是初選尚未鳴槍起跑，雙方支持者早已相互廝殺，如今已無談和的氣氛，即使蔡總統的基本盤大於賴清德，若少了賴的支持者，接下來的大選，不管未來是藍綠對決，又或是三人之爭，就是少了那一塊，且傷痕會隨著大選逼近而擴大，得不償失。

蔡、賴雙方都了解，今天中執會若通過中執委提案，表面上是蔡取得優勢及主動權，但伴隨而來的是對她不滿聲量的集結，同樣的，賴清德在上周的提案，雖然自認是一番苦心，但也不必然代表經過此一過程，就能解決雙方對彼此的積怨，因此，找出一條超越彼此的路徑，才會是民進黨的最佳選擇。