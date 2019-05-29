修改民調辦法 英派今再闖關

2019-05-29 01:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨總統初選僵局難解，5月22日的中執會，首度直播會議過程。 圖／取自民進黨臉書 分享 facebook

民進黨總統初選蔡、賴之爭陷僵局，上周中執會初選規則仍卡關，今天中執會將再次討論總統提名初選選務日程等事宜，討論事項議程僅一案，即翁章梁等廿四位中執委提案要求修改民調辦法，英系中執委昨天已進行沙盤推演，若無其他狀況下，通過提案的機會不小。

至於行政院前院長賴清德上周所提的「贏的策略」，即民進黨候選人與國民黨籍高雄市長韓國瑜兩人對比，「如果蔡英文總統贏韓國瑜，支持蔡總統競選總統；如果賴沒有贏韓，也是支持蔡總統競選連任；如果賴贏韓，韓又贏蔡總統，提名賴參選總統。」黨內人士說，這不光是修民調辦法，還要修提名條例，更動的幅度更大，若僅適用一次的情況，最好的方式是提一個特別條例的新案。

黨內人士表示，賴的方案，民進黨主席卓榮泰上次會議僅在散會前宣布，並未正式授權五人小組去協調，因此無法在今天會議進行討論。

依據五月一日中常會的會議結論，民進黨總統黨內初選協調期到本月廿二日為止，卓榮泰上周在中執會未就時程進行處理，依法來說協調期已結束，但黨中央並未如上周列案，今天僅就廿四位中執委提案進行討論。

這項被視為挺英中執委的提案，提案內容涉及的範圍包括：政見會依協調會議雙方達成的共識舉辦兩場、一周一場；民調方式採對比式，民調對比對象納入第三人，及民調納入手機，市話手機比例各占一半，包括民調部分，均需就民調辦法進行修正。

至於時程部分，蔡陣營表示，蔡、賴雙方本來在第二次協調會議達成六月十日到十四日民調，政見會就從本周開始，但因上周中執會沒有結論，壓縮本來政見會舉行時間，一種就是端午連假辦一場，時程就不用更動，否則就是配合連假延後一周辦理，民調時間也跟著順延。如何決定要看今天會議的討論狀況。

此外，今天中執會將延續上周，挺英的中執委將再次以權宜問題要求直播，讓所有關心中執會的人都能了解開會狀況。