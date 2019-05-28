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專訪／王金平：台灣有2大危機 我當總統才能解決

蔡賴明再戰中執會 2提案拚結果

2019-05-28 14:45聯合晚報 記者周佑政／台北報導

民進黨明再度召開中執會討論總統初選事務，蔡賴兩派將再交鋒。自3月下旬，蔡英文總統和行政院前院長賴清德登記參選後，初選時程已拖延逾兩個月，據了解，雙方持續對立廝殺，讓黨內瀰漫焦慮感，憂心初選再延宕將更不利後續整合，連帶影響大選，希望明中執會就能通過具體初選辦法。

蔡賴之爭近期進入民調對比方式、手機民調的「深水區」角力。黨內原預期，上周三中執會在挺英系統的人數優勢下，將通過跨派系的初選提案；但因黨主席卓榮泰裁示暫停會議、賴清德拋出「勝選策略」方案，初選辦法仍難產。

明中執會將討論兩項提案，包括現行黨內初選規則黨版草案，及24位跨派系中執委連署提案，內容為民調採國民黨韓國瑜、無黨籍柯文哲及民進黨參選人三方對比，及手機市話民調各占一半。蔡陣營支持中執委提案，賴陣營盼回歸現行辦法，勿在比賽中改規則。

民進黨人士說，五人協調小組過去一段時間與蔡賴陣營的協調，包括民調對比、手機民調比例及時程，幾乎沒有共識。在雙方都沒有退讓意願情況下，最終仍得回歸黨內民主決策機制解決，中執會、全代會都是機制，但若走到全代會，對黨的傷害太大，因此明天的中執會勢必要有個決定。

黨內人士表示，初選的僵局若持續，對民進黨整體士氣很傷。初選辦法不論通過「有利」誰的版本，都應盡快透過中執會定案，才能陸續進行後續的政見會、民調等事務；總統人選出爐，扮演選舉機器的黨中央，也才能進一步規畫總統與立委等選戰事務。

蔡賴初選對陣互不相讓，陸戰方面，雙方的核心幕僚針對初選辦法在協調會、中執會攻防，部分幕僚則積極經營地方組織，固守各自的綠營票源。網路、媒體部分，蔡經營許久具有優勢。

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