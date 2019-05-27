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賴清德來直播 和彭啟明聊初選及氣候變遷

2019-05-27 17:58台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

賴清德受訪時表示，希望民進黨在29日的中執會能維持現有方案，如再拖延會對民進黨造...
賴清德受訪時表示，希望民進黨在29日的中執會能維持現有方案，如再拖延會對民進黨造成傷害。 台灣醒報（總統府提供）
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「希望民進黨中央能夠維持既有初選辦法！」前行政院長賴清德27日在與氣象專家彭啟明的直播表示，他希望在氣候變遷日漸嚴重下，在台灣成立國土安全部，著重國安與災害防治。針對民進黨總統初選，他在直播結束受訪時呼籲黨中央29日召開的中執會時不要再修改初選辦法，否則會讓社會對民進黨失去信心。

賴清德說，他希望能走完整個初選。在上星期三中執會的表態後，基層都說他讓太多，可是他是以承擔台灣責任而參加總統大選，他希望蔡英文總統可以將既有的程序走完，如果初選一再拖延，會讓社會對民進黨的不信任感加深，反而對往後的選情更加不利。

台灣要重視氣候變遷

他也在直播時大談新創、少子化、氣候變遷等社會議題，他認為台灣在海島環繞下，日後會受到更多極端氣候的侵擾，因此要透過創立「國土安全部」增加台灣的韌性，氣候變遷造成的災害對台灣的影響也會動搖國家安全，這是以後要面對的趨勢。

另外，他也感嘆台灣現在的生育率比日本還要低，而台灣的老年人口去年也達到14%的比例，少子化與高齡化都是台灣重要的國家問題，他希望政府能夠讓年輕人減少養育孩子的負擔，並透過產業轉型，讓年輕人的薪水提高，解決目前的低薪窘境。

有網友提問，對於韓國瑜跟郭台銘的看法。賴清德在節目中回應，他認為韓國瑜跟郭台銘在國外表達出的想法與台灣多數民眾的國家認同有所不同：韓國瑜在中國會見國台辦官員，而郭台銘在國外宣稱「台灣是中國的一部分」，他們都在事後回台灣才為發言否認，可是國際媒體已經大幅報導，對台灣國格的堅持是很大的傷害。

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