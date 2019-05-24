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還原現場… 卓榮泰：是蔡營建議下周再開中執會

2019-05-24 01:00聯合報 記者林敬殷／台北報導

民進黨主席卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片
民進黨主席卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片
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蔡賴僵局未在民進黨中執會化解，外界對前天會議有不少議論，民進黨主席卓榮泰昨透過臉書說，既然有人誤解會場實況，只好還原現場，希望協調能繼續進行下去。

卓榮泰說，在中執會開會前，他分別邀請蔡、賴雙方代表到辦公室，當面告知討論會很冗長，中途他會宣布休息，並請雙方陣營及五人小組開會協商。由於會中多位中執委討論激烈但無交集，於是他向全體中執委說明黨部自公告登記以來的作法、立場，並宣布會議暫停休息。

卓榮泰表示，休息後，他邀請蔡、賴雙方代表及五人小組成員，還有行政院副院長陳其邁、黨秘書長羅文嘉協商，先說明中常會及中執會慣例不會動用表決，而雙方各執己見的僵局，似乎也無法無異議通過共識決，乃請雙方陣營代表向兩位參選人說明前述狀況，並請示有無折衷方案。不久，行政院前院長賴清德代表林俊憲回報，賴本人馬上要到中執會。

卓榮泰指出，賴清德提出一項新的建議，因事出突然，他便請蔡英文總統代表林錫耀回報蔡總統，後來林說「新的狀況希望多一點時間思考與協調，建議下周再次召開中執會」，獲得賴及其他人贊同。

他隨即重回中執會場，對全體中執委如實轉述，因無其他人再發言才宣布散會。

卓榮泰行政院民進黨賴清德林錫耀

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