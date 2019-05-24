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綠初選卡關／「提新方案是尊重蔡」 賴清德：說突襲太沉重

2019-05-24 00:54聯合報 記者丘采薇／台北報導

行政院前院長賴清德昨天表示，他提出新方案，也是基於對蔡英文總統的尊重。 圖／聯合...
行政院前院長賴清德昨天表示，他提出新方案，也是基於對蔡英文總統的尊重。 圖／聯合報系資料照片
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行政院前院長賴清德前天親自到黨中央向民進黨主席卓榮泰及五人小組成員提出「新方案」，引發蔡英文陣營不滿。賴清德昨接受「政經關不了」網路節目專訪表示，說他「突襲」太沉重，因為他也是廿一日晚上才知道小英陣營要去修改選舉辦法，他不忍心兩邊僵持不下，他是一番苦心。

賴清德指出，他的方案沒有修改原本的選舉辦法，只有一個狀況，就是他贏了國民黨候選人，小英也剛好輸了那個候選人，這種狀況下，請小英總統跟黨內支持他參選，他希望黨的制度可以維持，希望黨可以和諧團結，提出新方案也是基於對小英尊重。

賴清德說，若派系間的合縱連橫就會改變遊戲規則，很多黨的權益會受到波及，「我當初就是希望民進黨贏，小英總統如果已經贏了，贏多贏少我都可以支持。」他提出新方案背後有兩個意義，主要的對手就是國民黨，不是民進黨之間兩個人的競爭。

賴清德說，他當初登記參選是因為民進黨士氣低落，當時小英總統要贏有一定的困難，「如果經過初選，她已經證明她贏得國人支持，這樣我支持她，也符合我的初心。」他再度澄清，他從來沒有對蔡英文總統說過「不選總統」。

對於蔡總統強調「一加一大於二」，賴清德說，一加一其實不夠，必須加一再加一，把人民加進來，「如果我們兩個人談好或黨內少數人做決定，社會不會支持民進黨。」應該要經過民主程序讓人民作主，讓人民參與，不只加法，還要乘法，「誰更有條件帶領立委選戰？我對我在這場選舉發揮的加乘效果有信心。」

賴清德民進黨蔡英文卓榮泰

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