綠初選卡關／「一定讓自己連任」 蔡英文：沒所謂讓不讓

民進黨總統初選陷入僵局，蔡英文總統昨表示，「一定會讓自己連任」，針對行政院前院長賴清德前天拋出「贏的策略」新方案，她說，「贏就是贏、輸就是輸，沒有所謂讓不讓」；只要公平合理，中執會的決定，她都會遵從，她也希望中執會不要再拖，盡早做個決定。

蔡英文昨到台中港視察離岸風電工程進度表示，一定會讓自己連任，針對媒體詢問，黨主席卓榮泰前天突宣布暫停中執會討論，賴清德接著現身中執會，提出「贏的策略」新方案，是否覺得不公？

蔡英文總統參訪位於台中港的「海洋示範風場」。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

蔡英文說，中執會當時已對初選民調進行實質討論，且接近有結論，突然中止，很多人會感到有些突兀；至於下周中執會要如何舉行？相信黨部會做最好處理。蔡昨也再度在臉書發文，強調「一加一大於二」，她對二○二○勝選有信心、對民進黨的民主機制也有信心。

蔡總統溫情喊話，但蔡陣營仍緊咬賴清德的新方案，蔡英文二○二○初選階段發言人阮昭雄表示，很明顯的，就是「不想跟柯文哲比」、「拒絕手機民調」。如果這真的是一個「贏的策略」，就不該偏離現實。

阮昭雄說，從四月起這麼長的協調期，賴清德始終不願就初選可能的方案進行實質討論，現在協調期結束，才忽然提出方案，並且還繞過中執會。蔡總統還無端承受所謂「拖延初選」的指控。

阮昭雄表示，蔡陣營態度不變，要談合作隨時歡迎，若要以民調決定，就回到黨內民主程序，以最貼近民意，精準的方式來進行，沒有誰讓誰的問題。

阮昭雄還批說，卓榮泰前天突兀的中斷中執會討論，逕由賴在黨中央開記者會，程序上不對，也失去中立立場。