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新聞眼／卓榮泰2爭議裁示 留下更多爭議

2019-05-23 00:54聯合報 本報記者林敬殷

民進黨主席卓榮泰昨天擱置中執委提案，兩度爭議性的裁示。記者陳柏亨／攝影
民進黨主席卓榮泰昨天擱置中執委提案，兩度爭議性的裁示。記者陳柏亨／攝影
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民進黨中執會昨天留下一連串爭議，不光是黨主席卓榮泰擱置中執委提案，兩度爭議性的裁示，其中一方的候選人，也就是行政院前院長賴清德還跑到中執會開會現場外提出新方案，而卓主席最後還接受賴的提案，賴更在黨中央舉行記者會發表看法，充滿意外的突襲方式，令眾人措手不及。

不僅如此，據了解，在賴清德抵達黨中央後，卓榮泰一度建議要邀請賴清德進入中執會開會現場，由賴親自說明其提案，不過，立刻被五人小組的多位成員制止，甚至還有五人小組成員提醒賴清德不應對外宣布，但賴卻執意要對外發布。

五人小組成員認為，賴清德的提案應該在協調期間提出，為何是在昨天才提出？若有方案，為何不能由賴的代表立委林俊憲提出？為何賴清德要突然跑到中執會開會現場？另外黨內也有議論，賴的座車在昨天下午已停在中央黨部樓下的地下停車場一段時間，懷疑這是不是一場預先安排的戲碼？

蔡陣營分析，賴清德提出的贏的策略，表面上像是禮讓蔡英文總統，實際上卻暗藏心機，尤其是第二項，如果賴沒有贏韓國瑜，會全力支持蔡總統競選連任，換言之，就算賴贏蔡，也要讓，等於蔡不是真贏，未來只會徒增紛擾。因此蔡陣營表明，不可能接受賴的方案，要贏就真正比民調贏，而不是提一堆條件。

卓榮泰身為黨主席，之前數次邀集蔡賴雙方協調，更多次呼籲黨要團結，昨天在中執會討論時，卻不處理中執委的提案，還宣讀一份預擬的談話，說完之後，也未經各方表達異議與否，逕自裁示休息，強勢作為令人不解。其次，讓其中一方候選人到黨中央，時機及地點是否恰當，恐有疑義。

蔡陣營認為，賴清德不在協調期間提出方案，而在根據昨天中執委提案後提出反制之道，不但無法解決問題，不但無助於彼此的信任，反而讓雙方對峙態勢更加惡化。

更離譜的是，黨中央不解決問題，而是把問題擴大，嘴巴說是契機，其實只是想為自己解套，而非為大局思考，紛擾只會加劇。蔡、賴本無互信，黨中央昨天的「意外之舉」，更加深了三方的猜疑。

賴清德卓榮泰韓國瑜蔡英文總統大選

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