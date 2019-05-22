中執會各執一詞 卓榮泰憤而離席

2019-05-22 19:16 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「制度可以改，但要在比賽前！」賴清德陣營代表林俊憲22日於民進黨中執會表示，手機比例在初選辦法中並未討論，因此不希望在比賽進行中更改遊戲規則；蔡陣營代表林錫耀則說，手機民調的結果才能更貼近民意，雙方各執一詞，會議經三個半小時尚無結論，黨主席卓榮泰甚至翻臉直接離席，會議一度中斷。

手機佔比各有爭論

林錫耀指出，民調若採互比式可能被對手陣營操控，針對較弱的對手「灌票」，也就代表，國民黨能直接選擇民進黨的總統候選人。而賴陣營代表林俊憲也同意，雙方決定採取對比式民調。至於手機民調部分，蔡陣營則堅稱手機為社會趨勢，應該擴大加權比重。

但林俊憲說，雖然同意蔡對比式民調，民進黨初選辦法至今已修改9次，但從來沒有在初選進行中才修改初選辦法，「制度可以改，但要在比賽前。」這也是造成雙方協商破局的主因。他強調，雙方在手機民調比例沒有達成共識，只有公平的初選才會使人信服，但無論是50%或80%，都是在比賽進行中更改規則，而黨的初選辦法應該提供參選人「信賴保護」。

回歸「科學討論」

王定宇則認為，建議黨中央回歸「科學討論」，且對比式民調將高雄市長韓國瑜納入沒有問題，但是否納入柯文哲就必須考量是否貼近明年1月的真實情況，民調是希望篩選出更貼近民意的候選人，手機民調和市話民調對誰有利只是推理，不過他也強調，目前台灣手機門號高達2900萬戶，相較於市話只有500萬戶左右，絕對大大降低舞弊的嫌疑。

但也有中執委認為，2900萬手機用戶「純度」令人質疑，因為有些是外籍勞工及非本國籍人士擁有的門號，準確率還有待商榷。但更重要的是，民進黨初選已經「討論」超過2個月，黨中央絕對不能便宜行事，至於蔡、賴陣營協商只是初選的過程之一，既然已經同意對比式，絕對不能忽略柯文哲，也要避免步上2016年國民黨「換柱」的後塵，「黨中央如果考慮周詳，就算再多延兩周也沒關係。」

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