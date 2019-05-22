民進黨中執會直播 提案手機市話各半

2019-05-22 16:07 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



民進黨22日召開中執會，針對2020總統初選機制進行討論，決定在6月中舉行兩場政見發表會，中執會也提案手機民調與市話調查各半，並以高雄市長韓國瑜及柯文哲作為假想敵。此外，本次中執會也部份透過FB及YouTube直播給媒體。

確立民調時程

民進黨總統參選人蔡英文及賴清德針對初選細節，經數度協商未果，黨中央於22日召開中執會。黨主席卓榮泰表示，目前雙方已暫定民調舉行的時間為6月10日至14日，且各方期待的政見會第一場將由公民團體問答，次場則由媒體問答，兩場由不同電視台辦理，並對蔡、賴雙方已達成協議的部分表示尊重。

日前協商時，蔡陣營提出手機佔比應提高至80%，但同時尊重黨中央的50%經驗，賴陣營則稱應參考政大民調方式，手機只採計20%，但雙方當時並未達成共識，因此交由中執會決定。蔡陣營代表林錫耀表示，民進黨30年來各種爭執都交由中執會決定，黨員也表示尊重，這就是民主的展現。

初選需模擬大選情況

為避免候選人無法體察民意，中執會提案以現今社會趨勢，用手機取代市話調查，因為若僅採用市話調查，觸及20至29歲年輕族群的樣本較少，且據NCC調查，全國手機用戶已超過2000萬戶，因此建議手機和市話比例各半，且2020大選攸關民進黨政權延續，必須模擬真實大選情況進行民調。

有中執委表示，現階段國民黨也將柯文哲列入2020的競爭人選，因此建議黨中央也將柯文哲納入對比式民調，並強調初選辦法和時程並非不能改變，但應該切合現今社會趨勢。

中執委王定宇則在會前提出權宜問題，希望讓媒體全程直播中執會過程，但最終決定只開放透過FB及YouTube同步直播其中第5案「總統初選案」，但仍為全國首創。

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