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綠對比民調納柯、提高手機比例「可能性高」

2019-05-21 14:31聯合晚報 記者周佑政／台北報導

民進黨秘書長羅文嘉（中）與蔡陣營代表林錫耀（左）及賴陣營代表林俊憲昨協調會後共同...
民進黨秘書長羅文嘉（中）與蔡陣營代表林錫耀（左）及賴陣營代表林俊憲昨協調會後共同舉行記者會。 記者丘采薇／攝影
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民進黨總統初選事務性協調，蔡英文、賴清德陣營經二度協商，對民調對比對象、手機民調比例及初選期程，仍存有重大歧見。雙方明天中午前若未達成共識，明下午「英系」人馬占多數的黨中執會，將成挺蔡挺賴二派的最終攻防戰場。

初選民調 最快6月10日當周進行

黨內人士指出，目前較確定的是初選民調，最快將在6月10日當周進行，至於對比對象，手機民調比例，仍將留待中執會做最後定調。

蔡賴之爭漸趨激烈，過去兩次初選事務性協調，雙方陣營僅就政見會形式有完整共識；賴陣營雖同意納入手機民調，但傾向手機民調比例占20%，民調對比對象，則應依黨內規定與國民黨的主要對手對比。

蔡陣營則主張，手機民調比例應占80%，但願意接受黨中央民調中心手機占比50%的經驗。對比式民調，為了較符合大選實況，則應納入台北市長柯文哲及國民黨主要對手，進行三方對比。

民進黨人士表示，雙方沒有共識的民調對比對象、手機民調比例，若明天中午前協商仍無共識，須留待中執會討論決定。

英系人馬占多數 5月底完成初選機率不高

民進黨秘書長羅文嘉昨說，黨主席卓榮泰提及，若明中午12時前，雙方就手機占比、對比模式有結論，會提有結論的方案到中執會討論，否則就依5月1日中央黨部提的規劃案，提交中執會。卓榮泰所說的5月1日中央黨部規劃案，即為5月底前完成初選程序。

不過，黨內人士說，根據初選以來中執會的開會情況與經驗，因「英系」人馬占多數，照著5月1日會議結論走的機率不高，包括對比式民調納入柯文哲、手機民調比例提高，「可能性則很高」。

民調民進黨柯文哲總統大選

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