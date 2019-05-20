綠初選觀察團成立 促早訂初選時程

2019-05-20 16:21 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



台灣北社與學者、律師組民進黨初選觀察團，要求參與中執會。（photo by 吳婉瑜台灣醒報） 分享 facebook

不滿民進黨初選5人小組的協調成果，台灣北社邀數名學者、律師20日成立民進黨初選觀察團，台大退休教授賀德芬表示，民進應在公平制度下產生候選人，她要求初選應盡快給出時程與方法，若拖延將不利於台灣前途與民進黨選舉。

觀察團要求介入

賀德芬表示，成立觀察團的目的是希望民進黨在公平制度下產生候選人，她也要求參與中執會開會過程，她更警告，觀察團將在中執會外守候。賀德芬強調，台灣與中國最大的不同是堅持捍衛自由與民主，但如果連執政黨都毀壞民主、初選違背民主程序，台灣未來被併吞也不奇怪。

凱達格蘭學校校長金恆煒也表示，成立初選觀察團的初衷是要讓民進黨秉持進步、民主的形象，他要求參與民進黨中執會，若會中意見不同的兩方有爭執時，能有仲裁角色介入。金恆煒也警告，中執會違反民主程序選出的候選人，不論賴或蔡都不可能拿到綠營的票，失信於人民的民進黨必輸無疑。

卓榮泰：初選期程未定

「為何初選期程遲遲未定？」洪裕宏教授透露，20日上午他拜會民進黨黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉時，親自向他提問，卓榮泰回應，按照20日下午蔡、賴雙方代表協商結果將會在22日中執會提出，若雙方協商不成仍按黨中央規定，卓榮泰坦承，黨中央沒有把握提何種期程，全看22日中執會結果。

洪裕宏也向卓榮泰提出質疑，中執會的初選結果無論誰出線，是否全代會都可駁回？卓榮泰回應，全代會依黨綱確實有權駁回，但前提是被提名人有重大問題，如涉刑事案件、叛國、違背黨綱等，並非毫無條件就能隨意駁回初選結果。

北社社長張葉森也警告，民進黨正在向下沉淪。他表示，從賴登記初選後民進黨初選程序一改再改，民進黨5人小組協調至今已經讓人民充滿懷疑慮，已面臨建黨以來前所未有的危機，觀察團將由第三方角色監督導正｢公平競爭｣的初選規則。

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