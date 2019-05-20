綠初選民調 卓榮泰稱5月底 羅文嘉提6月中

2019-05-20 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



針對民進黨總統初選，蔡賴陣營交鋒，黨主席卓榮泰昨表示，雙方說法都沒錯。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨總統初選今天第三次事務性協調，不過，蔡、賴陣營持續交鋒，黨主席卓榮泰昨表示，雙方說法都沒有錯，只是各自立論基礎及期待不同；他強調，五月一日中常會中所作的結論包括「五月廿七日至卅一日執行總統初選民意調查」，若未來雙邊未能達成新的協調結果，黨中央就以該時程進行規畫。

不過，卓榮泰此番說法引起蔡陣營不滿，要求黨中央澄清。

對外界質疑，五月一日中常會結論並未包括初選時程，黨中央僅回應，五月一日中常會新聞稿所稱「報告案內容」可見諸於附件，載明「五月廿七日至五月卅一日執行總統初選民意調查」。

民進黨秘書長羅文嘉昨天還原第二次協調會過程表示，賴陣營代表希望時程要先確認，希望按上次黨中央所提方案辦理，同時強調不能只談民調方式而不談民調時程；但蔡陣營代表認為，民調時程不是這項會議處理範疇，應在五月廿二日中執會處理。

羅文嘉說，後來雙方有討論，若針對民調方式有共識時，可以考慮接受在六月十至十四日這周進行初選民調。他也強調，以上是配套處理，初步共識，且仍需最後確認。

卓榮泰則說，五月一日中常會中所作的結論包括「五月廿七日至五月卅一日執行總統初選民意調查」，目前黨中央唯有的時程就是在五月底完成初選民調，若退一步來說，未來雙邊未能達成新的協調結果，黨中央就以該時程進行規畫。所以賴陣營提到應該在五月底完成民調，是基於黨中央於五月一日提出的報告案，說法並沒有錯。

卓榮泰也說，蔡營所謂六月十日至十四日進行民調，係基於雙方未來就政見會、對比方式及手機納入民調之比例等事項之共識，蔡陣營說的也沒錯。至於羅文嘉表達的是，第二次協調會上雙方就民調時程、對比方式、手機納入民調比例應保留討論，並配套處理，不能逕予分割的前提下，暫訂六月十日至十四日，所說的當然也沒錯。