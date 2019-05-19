綠發表大選民調 賴與蔡都可勝韓

2019-05-19 14:02 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



賴、蔡皆可勝韓，但賴聲望比蔡高！綠營智庫的民調顯示，賴清德與蔡英文都有機會打敗韓國瑜，但賴清德在黨內獲得支持率為49%，高於蔡英文的37%。韓國瑜的支持度雖在黨內仍排第一，但領先其他候選人的幅度大幅縮小。北市大教授丁庭宇分析，韓國瑜需要將高雄市政做好，才能讓形象回升。

蔡有執政包袱

台灣民意基金會執行長游盈隆表示，他們將蔡英文與賴清德分別與韓國瑜做對比式民調，結果發現蔡英文對韓國瑜可獲得47.1%支持度，韓國瑜40.8%；而賴清德對韓國瑜可獲得53%支持度，韓國瑜38.5%，雖然蔡賴都可以贏韓，但賴的優勢比較明顯，蔡若投入選舉，仍存有執政包袱。

他也提到，由於最近韓國瑜市政質詢影片曝光，加上一些爭議性發言，讓他的支持度比起之前大幅縮水，而目前四個主要的候選人差距都不大（韓國瑜23.8%、郭台銘21.8%、王金平20%、朱立倫18.5%），其實也進入了「人人有希望，個個沒把握」的境界，因此最後誰會出線還是未定之數。

北市大教授丁庭宇分析，民進黨在執政有包袱的情況下，需要推派比較有說服力的總統候選人獲得選民支持，賴清德如此明顯可以贏過韓國瑜，蔡英文卻將初選要拖到6月，對民進黨並不利。

韓須展現專業態度

他並補充，國民黨由於初選候選人實力接近，所以到時候可以觀察選民或是候選人的棄保效應，而韓國瑜在接受質詢時，如果還是無法展現專心市政的態度，對他日後的支持度只會更不利。

前立委簡錫堦則表示，韓國瑜雖然近日有許多爭議性言論（總統兼任行政院長等），不過韓國瑜比起其他候選人仍具有「平民出身」、「接地氣」等優勢，因此整體來說還是不可小覷。郭台銘主要的政策還是聚焦AI、科技業方面，且在許多總統施政上的問題也還沒表態，比起韓國瑜，可能還是較難獲得選民支持。

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