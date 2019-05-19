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冷眼集／民進黨總統初選怎麼走下去？還能走下去？

2019-05-19 00:06聯合報 記者林敬殷

蔡賴陣營昨天隔空互槓，讓民進黨總統初選投下變數。 圖／聯合報系資料照片
蔡賴陣營昨天隔空互槓，讓民進黨總統初選投下變數。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨總統初選上周的協調會議，獲致多項共識，包括手機納入民調，也有白紙黑字雙方簽字，但行政院前院長賴清德事後發出聲明，指須在五月底前完成初選才有民調納入手機的討論空間。蔡賴陣營昨天更隔空互槓，讓民進黨總統初選投下變數，能否順利走下去，成為外界關注的焦點。

黨內初選之初，蔡陣營一再出招，先是以蔡英文總統出訪，後又以延長協調期，導致初選時程兩度順延，外界對蔡陣營是否同意初選，存有莫大的疑問。

不過，賴陣營對於上周五的協調會議結論，在黨秘書長羅文嘉宣讀結論之後，提出不同的解釋，包括賴清德所說，須在五月底完成初選才有民調納入手機，並強調「無所謂反悔或意圖變更的說法」，也讓外界看得一頭霧水。

對於協調引發雙方各執一詞，可從幾點釐清。首先，協調會議均有雙方及黨中央共同簽字，會後由黨中央發布新聞，也是依照簽字的協調會議結論，賴清德及其陣營針對會議結論有不同看法，難免被認為「不認帳」。

賴陣營昨天「三問蔡英文」，有升高戰火之勢，但也可能被蔡陣營懷疑是賴對協調不滿，以政治話語來模糊焦點。然而，如果賴陣營的協調代表在會中沒有交集，大可退席，但最後也簽字同意，事後表達異議，正當性恐受挑戰。

賴陣營緊抓著五月底完成初選，當然是對準蔡陣營拉長戰線的反制之舉。但若情勢如此走下去，明天的第三次協調會議還有辦法談下去嗎？一旦在明天會議翻案，豈不讓初選程序徒增變數？

初選過程本來不光是程序，也是一個鬥智的過程，如何在其中取得參賽權，考量雙方的準備及智慧。

民調賴清德民進黨蔡英文羅文嘉

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