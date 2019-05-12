賴清德稱讚東京豐洲市場經驗 建議北市參考

2019-05-12 00:44 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／十一日電



前行政院長賴清德（右二）應日本財政副大臣鈴木馨祐（左二）邀請拜訪神奈川縣選區。鈴木馨祐對台極為有善，力主日本版台灣關係法。 記者蔡佩芳／攝影 分享 facebook

前行政院長賴清德十一日參訪東京豐洲市場，肯定日本執行效率，成功打造非常現代化的漁獲與蔬果市場。台北市討論台北農產運銷公司遷建已久，建議北市以此做為參考，「該下決定就要下決定，要執行也要早日完成」。

賴清德十二日將分別舉行台媒、日媒記者會，中午出席在日台灣同鄉會為他安排的演講會「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」後結束訪日行程，晚間返抵國門。

賴清德十一日一早參訪豐洲市場。他提到，台灣的工程存在一個嚴重問題，常追加預算、延宕工期，如能提高行政效率、降低社會成本，才能得到國人支持，國家才能進步。豐洲市場經驗也許可提供台北市參考；他在台南市長任內開始興建新化果菜市場，也會將此行收獲提供給現任台南市長黃偉哲。

午後，他應日本財務副大臣鈴木馨祐邀請拜訪神奈川縣選區，參觀日本知名燒賣工廠、當地農田與商店街等。鈴木馨祐友台，倡議日版「台灣關係法」。賴清德表示，鈴木已入閣，他曾擔心不方便與他公開交流，但鈴木表示更珍惜友誼。

此外，賴清德與日本學者閉門座談，席間多名學者關切日本食品進口限制對台日關係的衝擊，擔憂在日中關係重回正常軌道下，想加強台日關係將變得困難。東京大學教授松田康博指出，二○一六年台灣若能開放日本五縣食品進口，日本對台感恩會加倍，也會加強台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進展；台灣的公投結果付出了政治代價。