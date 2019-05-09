挺賴八家將密會？ 郭國文：吃便當純聊天

參與行政院前院長賴清德（左）便當會的立委郭國文（右）表示，是他主動邀請同黨立委與賴吃便當聊天。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨總統初選競爭激烈，行政院前院長賴清德日前與新潮流系成員「便當會」被媒體跟拍曝光，除久未露面的新系大老吳乃仁，包括郭國文等出席的新系、非新系立委還被稱作「立院挺賴八家將」。不過與會立委昨天紛紛跳出來自清，解釋純屬「交換意見」，召集聚會的郭國文也強調，當天大家來來去去，只是便當會的流水席。

陰謀論滿天飛「想到這個腦筋會爆炸」

然而開會被偷拍，背後是否有政治陰謀？不具名立委表示，「想到這個腦筋會爆炸，根本不敢想，寧可相信沒有陰謀。」出席立委吳思瑤表示，當天大家只是給賴清德打氣，「廿分鐘能夠講什麼？」她呼籲黨內「沒必要貼標籤」，希望讓大家健康一點去面對自己的同志，「如果蔡英文總統請我們吃便當，我們都會去。」

被指參與賴清德「便當會」的立委，包括新系的郭國文、吳思瑤、劉世芳、鍾佳濱、林俊憲、黃國書、何欣純，以及非屬新系的嘉義市立委李俊俋。對周刊直指他們是「挺賴八家將」，郭國文說，「感覺這已經害到大家，會盡量不要造成大家困擾。」

郭國文表示，這場便當會是他主動邀請同黨立委，與賴清德一起吃便當，單純聊天，聊到一些時事及現在發生的事情，賴清德並沒有要大家支持，「怎麼會是開會？」郭國文也說，與會立委只是去和賴清德打個招呼，甚至還有人因時間上不方便無法出席。

吳乃仁聚會提到 希望不要對內競爭

至於吳乃仁是誰邀請的，郭國文說他也不知道，但吳乃仁在聚會時有提到，希望不要對內競爭。

劉世芳表示，黨內正在總統初選，每個人都有解讀，她的立場就是依照初選程序走完，不要用二分法，希望黨無論初選的什麼程序，都是以贏得大選為目標。被問及有沒有給賴清德溫暖？劉反問，「吃便當算不算溫暖？」

鍾佳濱表示，他從學生時期就是挺民主的戰將，身為民主進步黨的民選公職，他始終奉行公正的程序、堅守民主的信仰、實踐進步的價值。不管別人認為他是「挺蔡的」或「挺賴的」，其實他是「挺民主的」。

李俊俋表示，他當天是應郭國文之邀出席，他也表達，希望賴清德不要陷入「英德之戰」，應該針對為什麼要參選、政策怎麼做等提供建議，也談及一些憲政問題，他提出自己意見後就離開。

黃國書也說，他是應郭國文的邀約出席，先前甚至不知道賴會出席。他指出，席間只是討論黨內初選情勢，以及基層對於黨內分裂非常焦慮，純粹交換意見，並沒有討論到任何選戰策略。

吳思瑤說，當天與賴清德見面之前，參與的立委彼此也討論，希望這場初選趕快結束，能協調最好，不能協調也要趕快決定相關事項。隨後賴清德到場之後僅強調，未來不管輸贏，他會繼續為黨全力以赴，當場大家也給賴清德祝福。