鄭文燦談蔡賴對決「考英文或德文 黨很頭痛」

民進黨總統提名陷僵局，桃園市長鄭文燦（右）昨表示，現在要「考英文」還是要「考德文」，讓「學泰文」的主考官很頭痛，妙喻讓基隆市長林右昌笑開。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

民進黨總統提名，總統蔡英文和行政院前院長賴清德相持不下，初選「硬碰硬」對決的情況已不可免，五人協調小組成員之一的桃園市長鄭文燦說，現在要「考英文」還是要「考德文」很難決定，「學泰文」的主考官要想辦法，發揮智慧讓黨度過難關。

鄭文燦昨晚與基隆市府、議會民進黨團餐會時，針對蔡英文和賴清德初選相持不下，有感而發表示，他和基隆市長林右昌關係很好，兩人當初在推黨主席時，「你推我，我推你」，最後林右昌當代理黨主席，他當提名小組召集人，度過一個困難的階段，但現在卓榮泰主席可能更困難。

鄭文燦說，現在要「考英文」還是要「考德文」很難決定，讓「學泰文」的主考官很頭痛，要想個好辦法解決，讓黨度過難關，最重要的是，要承擔起明年總統及立委選舉大任，無論國民黨對手是誰，只有民進黨繼續執政，才能確保台灣的價值與經濟民主。

納手機民調？挺英派網路動員

蔡陣營為備戰初選，由台北市議員阮昭雄出任蔡總統初選階段的發言人，近日並會成立醫師後援會。與此同時，蔡、賴雙方支持者已各自動員。

挺英年輕人日前在臉書等網路社群發起「全體動員致電黨中央」連署，要求黨中央在初選採「對比式民調＋手機民調」；部分中常、執委表示有接到電話，不過，也有人表示知道這件事，但並未接到電話，對於網友發動的串連及連署活動，多表平常心看待，但可看出蔡陣營已有面對初選一戰的心理準備。

擁賴派質疑：鴨霸到無視民主

相對挺英臉書社團積極動員遊說，挺賴的臉書社團則緊急以「公平競爭，不能一邊比賽一邊改規則」來回應，並質疑「強行要改規則，是在為難主席及中常委們，還是鴨霸到無視民主規則？」

為爭取初選民調勝出，蔡、賴陣營搶在協調限期前，各自全力搶攻。賴清德今晚將啟程訪問日本，返台後開始一連串「校園行程」。賴昨接受廣播專訪時表示，這次是應僑胞邀請赴日演講，同時拜訪日本朋友。

此行是否尋求駐日代表謝長廷協助安排行程？賴表示，謝派駐在日本，他要到日本訪問，本來就該讓謝知道，這是禮貌，也是必要。