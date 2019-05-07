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賴清德訪紀念館 婦團喊：總統加油！

2019-05-07 19:28台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

賴清德7日獲邀參訪蒲添生雕塑紀念館，婦女團體相挺喊「賴總統加油！」photo b...
賴清德7日獲邀參訪蒲添生雕塑紀念館，婦女團體相挺喊「賴總統加油！」photo by 吳婉瑜／台灣醒報
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「文化是一個民族的靈魂！」前行政院長賴清德7日下午受邀參訪蒲添生雕塑紀念館，他提到，擔任台南市長期間任內共完成5座文化館，不但沒舉債，還將2百多億負債還清。

「賴總統加油！」賴清德7日下午受邀參觀蒲添生雕塑紀念館，婦女團體力挺。賴清德在活動中提到，台南市長任內興建的5個文化園區完全沒舉債。他說，縣市合併前一年舉債60至80億，擔任市長任內不但沒向中央借錢，還償還2百多億的舉債，贏得現場婆婆媽媽們的熱烈掌聲。

賴清德談起市長任內創立的5座文化館表示，國家有文化才紮得深、站得穩，才能立足台灣、拓展國際。他提到，縣市合併後便決心要加強文化建設，不僅是為外國人來台觀光，也是要讓台灣人產生國家認同。

「酋長捧著台灣土砂哭泣！」賴清德說，紐西蘭毛利族酋長帶族人到台灣尋根，可見台灣歷史很遠很長，文化很廣很飽滿。因此，他不惜重資將小小化石館興建成現代化文化館。賴清德說，台灣也是南島語族發源地。

賴清德肯定蒲家五代對台灣藝術與雕刻的貢獻，他提到，台南火車站前圓環的鄭成功銅像就是由蒲添生所雕刻，市府很珍惜這個無價之寶。他也特別感謝蒲添生的岳父陳澄波，陳氏家族曾寄市價1億多元的畫作給台南市府展出，是陳澄波年輕時畫的新樓醫院。

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賴清德紀念館縣市合併
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