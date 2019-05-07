賴清德拋憲改議題 「讓監院、試院走入歷史」

行政院前院長賴清德昨拋出憲改議題，表示如當選總統會推動憲政改革，監察院或考試院就讓它走入歷史。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立法院昨針對考試院組織法展開協商，國民黨團批若要虛級化考試院，請回修憲軌道；前總統馬英九最近提到台灣憲政出了問題；行政院前院長賴清德昨趁勢拋出憲改議題，表示如當選總統會推動憲政改革，監察院或考試院就讓它走入歷史。

賴清德分別在臉書及接受媒體聯訪時，主動拋出憲改問題，表示馬英九提到台灣憲政出了問題，很多人都有相同看法，他也不例外。不過他不認同馬英九提出由總統兼任行政院長的看法，還批學法律的馬英九不懂憲政體制。

賴清德表示，他不會重蹈馬英九覆轍，在任時將就行事，卸任後再談改革。他擔任行政院長時，對於中央政府體制出現嚴重的結構問題，就相當有感，現今的憲法設計出現漏洞，總統雖不能直接指揮行政部門，但可透過各種黨政會議、兼任黨主席等方式，間接指揮行政部門，卻不必受立法院監督，「一件事兩人做，效率就容易低落，應變能力也不足。」

他表示，馬英九提出總統兼任行政院長的主張，顯然是對憲政體制不熟悉。總統制是三權分立，內閣制是行政立法一體，如果兩者混為一談就會四不像，不僅無法解決目前的憲政亂象，恐怕會帶來更多問題。

賴清德說，憲政改革茲事體大，不是三言兩語可以講完，也不是卸任之後再來進行。他希望大家支持他，他如果當選總統，會推動憲政改革國是會議，邀請社會各界大家一起凝聚共識，讓台灣的憲政體制長長久久，同時讓台灣的人權可以得到進一步保障。

賴清德表示，有一些國人認為應該要走入歷史的機關，包括監察院或考試院，應秉持西方憲政體制的精神讓它走入歷史，讓台灣憲政體制更有活力、更有精神，更有效率服務人民。