親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
郭董赴美入白宮
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

賴清德拋憲改議題 「讓監院、試院走入歷史」

2019-05-07 00:12聯合報 記者鄭維真丘采薇／連線報導

行政院前院長賴清德昨拋出憲改議題，表示如當選總統會推動憲政改革，監察院或考試院就...
行政院前院長賴清德昨拋出憲改議題，表示如當選總統會推動憲政改革，監察院或考試院就讓它走入歷史。 圖／聯合報系資料照片
分享
立法院昨針對考試院組織法展開協商，國民黨團批若要虛級化考試院，請回修憲軌道；前總統馬英九最近提到台灣憲政出了問題；行政院前院長賴清德昨趁勢拋出憲改議題，表示如當選總統會推動憲政改革，監察院或考試院就讓它走入歷史。

賴清德分別在臉書及接受媒體聯訪時，主動拋出憲改問題，表示馬英九提到台灣憲政出了問題，很多人都有相同看法，他也不例外。不過他不認同馬英九提出由總統兼任行政院長的看法，還批學法律的馬英九不懂憲政體制。

賴清德表示，他不會重蹈馬英九覆轍，在任時將就行事，卸任後再談改革。他擔任行政院長時，對於中央政府體制出現嚴重的結構問題，就相當有感，現今的憲法設計出現漏洞，總統雖不能直接指揮行政部門，但可透過各種黨政會議、兼任黨主席等方式，間接指揮行政部門，卻不必受立法院監督，「一件事兩人做，效率就容易低落，應變能力也不足。」

他表示，馬英九提出總統兼任行政院長的主張，顯然是對憲政體制不熟悉。總統制是三權分立，內閣制是行政立法一體，如果兩者混為一談就會四不像，不僅無法解決目前的憲政亂象，恐怕會帶來更多問題。

賴清德說，憲政改革茲事體大，不是三言兩語可以講完，也不是卸任之後再來進行。他希望大家支持他，他如果當選總統，會推動憲政改革國是會議，邀請社會各界大家一起凝聚共識，讓台灣的憲政體制長長久久，同時讓台灣的人權可以得到進一步保障。

賴清德表示，有一些國人認為應該要走入歷史的機關，包括監察院或考試院，應秉持西方憲政體制的精神讓它走入歷史，讓台灣憲政體制更有活力、更有精神，更有效率服務人民。

馬英九賴清德行政院
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

蔡提民調納手機 游盈隆：輸不起、耍無賴

2019-05-06 22:26

賴清德：當總統即刻啟動憲改 不像馬卸任再言改革

2019-05-06 15:01

堅決反手機民調／賴營轉強硬「張冠李戴消息太多」

2019-05-06 14:34

觀察站／放下佛系包袱 賴清德醞釀開戰

2019-05-06 14:18

總統初選延長賽若改規則？學者：民進黨團結回不去了

2019-05-06 12:45

選舉民調排除手機族 廖玉蕙批「荒唐、開倒車」

2019-05-06 07:48

賴清德簽書會 潘孟安意外現身

2019-05-05 23:59

綠營總統內戰 難期待「522奇蹟」協調有成

2019-05-02 09:50

熱門文章

吳子嘉：韓國瑜高雄民調輸蔡賴 韓會從高雄開始輸起

2019-05-06 11:35

觀測機殘骸沉睡山中40年 遺孀終來憑弔崩潰大哭

2019-05-06 15:20

別笑韓國瑜跳針！你看過蔡英文1秒變「鸚鵡」嗎？

2019-05-06 09:00

阿扁是真病還裝病 孫大千提出5質疑

2019-05-06 08:01

郭台銘：要讓大陸正視中華民國存在

2019-05-06 15:16

「抖手扁」7劍出鞘 藍綠橘通殺 只有1人金鐘罩…

2019-05-06 08:00

與陳水扁同框好心機？ 港媒爆料：柯是高招

2019-05-06 09:51

「大陸憑什麼綁架我？」郭台銘：現在身上什麼顏色都有

2019-05-06 16:14

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top