觀察站／蔡下鄉打政績牌 賴將訪日試水溫

2019-05-05 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷



民進黨總統初選，總統蔡英文（右）與行政院前院長賴清德（左）相爭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨總統初選將協調至廿二日，兩位參選人各有應對。行政院前院長賴清德以簽書會行程為主軸，但近日一改過去行程不多的情況，密集安排組織行程，並有一台胖卡陪著趴趴走；蔡英文總統仍以國政行程為主，但在就職三周年前夕，各家民調陸續出籠，勢必也會帶來不小的震盪。

賴清德八日下午出發前往日本，預計十二日返台。對於訪日行程及想法，賴清德迄今尚未對外說明，不過，在日台僑為了支持蔡或賴，早已經吵成一團；賴清德十二日應邀演講「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」，台僑出席與否，也是壁壘分明。

除了演講外，賴清德還將參觀二○二○年東京奧運籌備及5G建設，另外是與日本友台的國會議員會面。

其次，初選進入最後短兵相接階段，賴清德放下國內到日本，而沒有等到初選確定勝出後才前往，箇中原因為何，也讓人玩味。

蔡英文總統部分，仍維持一貫以準備大選心態面對初選，近日密集安排下鄉，主要是了解基層民生、重要政策實施情形，及以總統自己為介面，擴大政府政策的宣傳聲量。

蔡在操作面上，基層走訪行程搭配網路社群操作，達到從點到線到面的拓展，讓民眾了解政府施政，也是為去年九合一敗選後的檢討及修正作為。

不過，五二○就職三周年在即，剛好也是黨內初選最後階段，坊間民調陸續出爐，不同立場及動機所呈現結果也會有所不同，幕僚不諱言，蔡總統安排一系列下鄉行程，無非是強化政府施政成果，讓人民感受政府作為，對初選也才能帶來幫助。