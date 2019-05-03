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韓批民進黨若無初選制度「就改名退步黨」

2019-05-03 00:39聯合報 記者楊濡嘉蔡孟妤／高雄報導

民進黨總統初選時程延誤，對競逐總統大位的行政院前院長賴清德不利，韓國瑜受訪時也忍不住對著「賴青德」抱屈說，「你快被打包了！」「機會越來越渺茫」，但他也直言，如賴不能參加初選，沒有初選制度，民主進步黨就改成民主「退」步黨。韓國瑜並多次替賴打氣，對「假清德」說「你加油啦！」

藝人郭子乾昨巧扮成行政院前院長賴清德，主持網路節目專訪高市長韓國瑜，郭先自嘲自己「快被邊緣化了」，韓國瑜是被迫表態、被動參加國民黨總統初選，「我是被強迫延後初選，甚至可能沒有初選，我們兩人都有苦難言。」韓則笑說，「你快被打包了。」但他認為賴背負台灣人民對民進黨的期待。

郭問，若高市民同意韓選總統？韓回，「沒有這個假設」，且現在國民黨初選辦法也還沒通過。他並重申要先把分內工作做好。郭問是否組黨？韓則回：「想太多。」

對於「假韓粉」分化藍營、網路言論攻擊不斷，韓也怒轟惡言攻擊的網軍是「窩囊小癟三！」假冒韓粉想讓人對韓國瑜反彈，「這種躲在陰暗角落的假韓粉，連去尿尿、小便的時候都要小心，因為他爸爸媽媽不知道怎麼生的，太悲哀了！」

高雄市長韓國瑜（右）昨天和「賴青德（藝人郭子乾扮）」對談，替前行政院長賴清德抱不...
高雄市長韓國瑜（右）昨天和「賴青德（藝人郭子乾扮）」對談，替前行政院長賴清德抱不平。 記者楊濡嘉／攝影
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對於特赦扁，韓說，「中華民國司法可打折嗎？」如司法公正性被懷疑，國人會怎麼看？陳水扁貪汙是事實，且是巨額貪汙，用特赦絕對沒辦法讓台灣人民心服口服，從政要有不能打折的最高價值，若重大貪汙都可特赦，國人是不可接受的。

外傳高雄市長韓國瑜不參加國民黨總統初選辯論。韓昨受訪表示，已跟國民黨中央黨部說得很清楚，都尊重黨中央的決定，後續發展就看中央黨部，他當前最重要的事是做好高雄市政。

對於「吳王會」後，王金平表示參選到底，韓國瑜祝福王一切順利，把理念告訴國人，希望他能心想事成。而郭台銘說反對韓國瑜到港澳時訪中聯辦，韓表示要對郭的談話全盤了解後再發言。

韓國瑜國民黨貪汙賴清德郭台銘

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