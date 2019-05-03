冷眼集／只能喊 不能做？綠總統初選時程 禁忌話題？

2019-05-03 00:52 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇



民進黨日前中執會，五人小組成員匆匆走進會議室。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨總統初選時程難產，黨中央成為箭靶，每個舉動都可能引來蔡賴陣營質疑與批判。弔詭的是，日前中常會授權「五人小組」繼續與雙方協調，協調卻一直沒有進度，但各陣營其實心裡都知道，只要沒共識必然走到初選。既然如此，一項預備辦理初選的草案時程，為何會引起如此巨大反彈？

根據黨中央規劃的初選草案，協調期至五月廿二日截止後，再舉辦政見發表會及民意調查，這與原本四月十日中執會決議並沒有衝突。且從周三中常會到廿二日協調期結束，還有三周時間，民進黨五人小組只要能在廿二日前協調蔡賴雙方並達成共識，後續作業時間也可以再討論；況且，既然叫作「草案」，就沒有卡死時程的問題，中常會上大可就時程的提前或延後理性討論。

民進黨一向以堅守民主程序自詡，黨中央也是辦理初選的中立角色，既然有初選，黨就必須訂出遊戲規則讓各方遵守；即便初選已經延後兩次，「初選」這件事也是透過黨內中執會拍板，就算各陣營有所不滿，也只能尊重。然而如今幕僚單位只是提出初選時程「建議」草案卻引發大風波，不禁令人質疑，難道所謂初選是「只能喊，不能做」？初選時程已經成為禁忌話題？

從賴清德登記參選，讓所有人以為是「過場」的初選成真，已經超過一個多月，顯然，民進黨內至今仍充滿矛盾，周三中常會火爆場面的根源，並非黨中央提出什麼時程草案，而是許多人內心仍有一句潛台詞「能不能不要初選」。

這一場初選其實已將民進黨分裂為三塊，蔡英文、賴清德及民進黨中央各有堅持，至於已經延長兩次的初選時程，暫時還看不到盡頭。