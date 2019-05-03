中常會遭圍剿 羅文嘉：動用許多力量打擊我沒用

2019-05-03 00:57 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



民進黨秘書長羅文嘉日前遭中常委砲轟，昨天仍強調堅持理念。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨中央規劃總統初選時程草案，但在周三中常會上遭到中常委圍剿，昨天餘波持續盪漾。不過遭點名批判的民進黨秘書長羅文嘉，昨天表示堅持理念，強調「動用許多力量打擊我，也是沒有用的」。

黨主席卓榮泰則呼籲全體黨公職領導幹部掏空過去這段時間主觀的立場，「再次思考台灣的需要？人民的期待？黨的未來？我們的承諾？再來做正確的決定吧。」

周三中常會上，身兼中常委的總統府秘書長陳菊打臉羅文嘉在常會前發言，不尊重中常委也不利團結。昨天中常委王定宇再將矛頭指向羅文嘉，指秘書長應該是來做事，不是鬧事。

羅文嘉昨天凌晨在臉書發文，描繪自己原本淡出政壇的生活，常常一個人蹲在田裡拔草或是在山上監工，種米賣錢給鄉村弱勢孩子辦英文班、打擊樂班。他說，這樣的生活已經過了九年，所以若把他當成「跟你們一樣的政治人物」看待，會是錯的，「我可以溝通協調，但也會堅持應該有的理念」。

卓榮泰也在臉書對未能適時掌握中常會討論發言的情緒，讓媒體高度關切，向全體常委、黨務同仁及國人同胞表達歉意。

但有不具名中常委表示，黨中央幕僚單位提出時程草案，並沒有什麼問題。時代力量立委徐永明也在臉書聲援羅文嘉，籲「羅同學歸去來兮，田園將蕪胡不歸！」