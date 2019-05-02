民進黨總統初選時程生變 陳菊重砲槓黨中央

民進黨中常會昨天原訂討論總統初選作業，但總統府秘書長陳菊、立委陳明文等人不滿黨中央未經中常會討論先對外宣布初選日程，在會中砲轟黨中央凌駕中常會，更壓縮五人協調小組的協調空間；陳明文數度與黨秘書長羅文嘉對罵，羅要陳「出來外面講」，後來在黨主席卓榮泰道歉後，才化解火爆場面。

原規畫27日民調時程 添變數

在部分中常委建議下，中常會將討論案改成報告案，並作成會議結論，授權「五人協調小組」向蔡、賴雙方持續協調至五月廿二日，原先所列的政見會及民調進行日程，等五月廿二日中執會通過才定案。黨中央原規畫廿七日啟動民調的日程表無法在昨天中常會通過，是否將使得初選時程添增變數，目前還無法確定，仍需視五人協調小組與蔡賴雙方的協調結果而定。

民進黨中常會昨天原要確認總統初選日程，中常委不滿秘書長羅文嘉先對外曝光。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

賴清德：接受初選規畫走下去

總統府表示，尊重黨中央經由中常會等民主機制做成的決議與協調小組安排。行政院前院長賴清德在中常會後發表聲明表示，他接受黨中央所提出關於初選的規畫期程，會堅定地一步一步走下去，感謝黨中央對民主機制的堅持，並且認同民進黨秘書長羅文嘉強調的勝選三前提，「黨內民主機制、團結共識、才能達成勝選目標。」

原本民進黨幕僚單位已規畫，五月廿二日協調期截止後，廿四至廿六日舉辦一至兩場政見發表會，廿七至卅一日進行民調，六月五日由中執會通過總統提名人選。不過據了解，昨天中常會中，包括陳菊等中常委都認為，草案在中常會討論及通過前就提前曝光，對中常會不尊重，也傷害民進黨。

陳菊：沒有戰略只有戰術不行

陳菊還表示，黨如果沒有戰略，只有戰術，這樣是不行的，黨內有不同聲音很正常，但黨中央要思考怎樣讓民進黨贏，怎樣保護台灣。最後中常會尊重五人小組，拍板先不通過幕僚單位規畫的時程，待五月廿二日之後再確定。

民進黨秘書長羅文嘉會後舉行記者會，宣布中常會的四項會議結論：依據四月十日中執會決議，總統初選五人協調小組至五月廿二日應繼續進行協調；五月廿二日立委初選公告後，進行政見會及民調程序，時程按報告案內容再與雙方參選人進行協調；政見會及民調應進行的各項事務性協調於五月廿二日前按所需時間提前開始協調完成；以上相關時程，五月廿二日中執會通過後實施。

民進黨表示，政見會及民調程序等都會在五月廿二日前與雙方參選人協調，協調的結果於五月廿二日中執會通過後實施。