羅文嘉：我回黨中央不為蔡、卓、賴而來

2019-05-02 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨秘書長羅文嘉昨被中常委砲轟，他仍強調要捍衛黨的民主機制。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook 民進黨中常會昨天討論總統初選時程，由於部分中常委質疑黨中央在中常會決議前對外宣布時程，不把中常會放在眼裡。民進黨秘書長羅文嘉表示，當初來黨中央工作時就說了一段話，「我不是因為蔡英文而來、也不是為卓榮泰而來，今天要多加一個，我不是為了賴清德而來。」

「這是近幾年確認人選最晚一次」

羅文嘉昨早在臉書表示，中常會下午要確認總統初選時程表，一早起來，他看到新聞報導有不具名人士說「為什麼要這麼急？」但這已經是最近幾年來，初選時間最長、確認人選最晚的一次，進行一場初選有很多事項要先做準備，包含民調與政見會協調、五人小組協調、政見會籌備、民調準備作業。沒有一個時間表，所有人都會無所適從，「如果連作業時程表都不能過，我們要怎麼跟社會說明呢？」愛這個黨、守護這個家園，請大家深思。

有中常委昨天質疑黨中央在中常會決議前對外宣布時程，不把中常會放在眼裡。羅文嘉會後轉述時先說，「我是為了我們的孩子，以後很長的日子還能夠持續呼吸自由空氣，所以選擇來民進黨工作，希望能跟民進黨、跟支持朋友，一起捍衛自由空氣及民主體制，這是我這幾個月來的工作及始終的信念、標準。」

媒體詢問，為何羅文嘉在中常會後轉述，一開頭不是先說中常會提案決議內容，而是發表這段話，且提到「不是為賴清德而來」？羅文嘉回應，「這是我個人的發語詞」。

提出黨內民主機制等勝選三前提

羅文嘉說，三月十八日民進黨開始進行總統初選登記至今，黨中央有近一百五十位工作同仁，看到大家還有主席卓榮泰都很認真工作，主席身體不好，最近壓力很大，常看到卓撐著身體在工作，他感受到黨部上下對黨的付出及焦慮，這焦慮去到地方基層都會問，接下來怎麼辦？初選怎麼辦？身為秘書長，他要清楚明白解除這個焦慮及解答社會的疑惑。

羅文嘉表示，民進黨經歷多次初選，一定會有競爭，競爭是民主一部分，不用害怕競爭，民進黨有一套和國民黨完全不同、始終堅持的黨內民主機制，大家公平競爭，就可以解除很多競爭，之後把競爭變成團結一致對外，所以對於二○二○總統大選，爭取勝選是最高目標。

羅文嘉提出勝選三前提，有黨內民主機制、有團結的共識、才能達成勝選目標，三位一體，黨內所有公職和同志還有支持者應該都能清楚體會，所以作為黨中央幕僚單位，卓榮泰跟他必須捍衛這個黨的民主機制，能夠中立、公正持續進行下去。