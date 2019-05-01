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國民黨初選內鬥
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綠初選民調納手機？今攻防

2019-05-01 00:40聯合報 記者林敬殷／台北報導

民進黨總統中常會今將討論二○二○年總統提名初選選務時程。 圖／聯合報系資料照片
民進黨總統中常會今將討論二○二○年總統提名初選選務時程。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨總統初選蔡賴之爭，進入短兵相接階段。中常會今將討論二○二○年總統提名初選選務工作日程第二次調整案，依草案，初選民調訂於五月廿七到卅一日進行，政見會則是廿四到廿六日進行，雙方攻防重點將聚焦民調是否納入手機，及政見會採取何種方式等。

草案規畫，初選政見發表會將在本月廿四至廿六日間舉辦一至二場，民調是廿七至卅一日，六月五日中執會公告總統提名名單。

行政院前院長賴清德堅持走完初選程序，等同拒絕初選協調，不過，黨內人士指出，五人小組仍會繼續與雙方進行屬於政治性的協調，涉及政見會及民調的部分，屬於事務性協調，黨中央會邀集雙方幕僚進行討論。

黨內人士表示，若五人小組評估沒有協調可能，事務性協調就會加快腳步，他也不諱言，政見會及民調也是有政治性質，若要更改民調方式，在雙方同意下將修正案送交中執會議決，但中執會是否可逕自提案建議修改民調辦法，也算是政治性協調部分。

有關民調究竟採互比或對比式，黨內高層表示，四月十日中執會，黨中央與雙方陣營的共識就是對比式，不容改變，若任何一方不同意對比，必須付出政治代價。

賴清德陣營發言人林聖哲昨天表示，採用市內電話是原則也是黨規，且民調應有區域性的分布，採用手機可能發生受訪者全部集中在台北市或某區域的情形。

熟悉民調作業的黨內人士說，從國發會的研究顯示，市話民調的抽樣代表性不足，至少有兩成的失真，年齡層廿到卅九歲的兩段年齡層樣本數亦不足，進行加權也未必能彌補。反觀手機民調，無論是年齡層、區域性都符合樣本的公平性及完整性。

黨內人士表示，手機民調更能貼近真實民意，缺點是成本高，基於勝選考量，手機民調確實較能符合真實民意，比例上可以再做考量。

民調賴清德
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