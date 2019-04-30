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民調對比?互比?是否納手機?蔡、賴攻防焦點

2019-04-30 14:11聯合晚報 記者周佑政賴于榛／台北報導

蔡英文總統上午在兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷。 記者杜...
蔡英文總統上午在兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷。 記者杜建重／攝影
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蔡英文總統、行政院前院長賴清德角逐民進黨總統初選，雖然協調仍在進行，但黨內也同步規畫，初選民調將在5月27日至31日進行，最快6月5日就能確認蔡、賴誰將代表民進黨參戰2020年大選。初選確切時程，將在明天黨中常會討論拍板，不過，蔡賴陣營可能針對「技術性」問題，例如民調是否納入手機等，展開進一步攻防。

民進黨中執會日前決議，在不停止初選機制、不改變原有流程兩項原則下，延長初選協調期至5月22日。黨內幕僚單位研議，初選政見發表會將在5月24日至26日間舉辦一至二場，27日至31日民調，6月5日中執會公告總統初選候選人名單。

黨內人士表示，5月13日至17日，會邀雙方陣營協調政見發表會的形式場次，及要採用對比或互比的民調方式。

據了解，黨內英系多盼採對比式民調並納入手機民調，挺英的臉書社群「辣台派」也發出「甲級動員令」，動員粉絲致電民進黨，要求須採對比式、納入手機民調。一位英系立委說，不應將對比式民調或民調納入手機，解讀為對誰有利，而是這種方式，較能反應真實民意。

行政院前院長賴清德（右三）上午到關渡宮參拜，受到支持者列隊歡迎。 記者邱德祥／攝...
行政院前院長賴清德（右三）上午到關渡宮參拜，受到支持者列隊歡迎。 記者邱德祥／攝影
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賴清德發言人林聖哲說，黨內初選是全民調，賴清德只求至少要辦理公開說明會，辯論或政見發表都可協調。採用市內電話民調是原則也是黨規，且民調應有區域性的分布，採用手機可能發生受訪者全部集中在台北市或某區域的情形。

熟悉民調作業的黨內人士說，民調納入手機技術上可行，但過去黨內初選規則明定市話民調，若要納入手機，中常會須有人提案。

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