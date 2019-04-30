民調對比?互比?是否納手機?蔡、賴攻防焦點
蔡英文總統、行政院前院長賴清德角逐民進黨總統初選，雖然協調仍在進行，但黨內也同步規畫，初選民調將在5月27日至31日進行，最快6月5日就能確認蔡、賴誰將代表民進黨參戰2020年大選。初選確切時程，將在明天黨中常會討論拍板，不過，蔡賴陣營可能針對「技術性」問題，例如民調是否納入手機等，展開進一步攻防。
民進黨中執會日前決議，在不停止初選機制、不改變原有流程兩項原則下，延長初選協調期至5月22日。黨內幕僚單位研議，初選政見發表會將在5月24日至26日間舉辦一至二場，27日至31日民調，6月5日中執會公告總統初選候選人名單。
黨內人士表示，5月13日至17日，會邀雙方陣營協調政見發表會的形式場次，及要採用對比或互比的民調方式。
據了解，黨內英系多盼採對比式民調並納入手機民調，挺英的臉書社群「辣台派」也發出「甲級動員令」，動員粉絲致電民進黨，要求須採對比式、納入手機民調。一位英系立委說，不應將對比式民調或民調納入手機，解讀為對誰有利，而是這種方式，較能反應真實民意。
賴清德發言人林聖哲說，黨內初選是全民調，賴清德只求至少要辦理公開說明會，辯論或政見發表都可協調。採用市內電話民調是原則也是黨規，且民調應有區域性的分布，採用手機可能發生受訪者全部集中在台北市或某區域的情形。
熟悉民調作業的黨內人士說，民調納入手機技術上可行，但過去黨內初選規則明定市話民調，若要納入手機，中常會須有人提案。
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