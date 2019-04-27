親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨總統初選
韓國瑜人氣爭議
北高廢核大遊行
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

賴清德轟綠搓圓仔湯「未選出人選 就決定誰配誰」

2019-04-27 00:17聯合報 記者林敬殷／台北報導

行政院前院長賴清德（中）昨與美國愛達荷州共和黨前主席葉望輝（左）一起參觀美國在台...
行政院前院長賴清德（中）昨與美國愛達荷州共和黨前主席葉望輝（左）一起參觀美國在台協會在台南的展覽。 記者鄭維真／攝影
分享
投入民進黨總統初選的行政院前院長賴清德昨天再度開砲。他表示，民進黨民主制度非常完整，當代表民進黨的人選最後選出來時，才決定「誰配誰」；在還沒有決定人選時，就在決定誰配誰，會讓人有不好觀感，認為民進黨在「權力分贓」，甚至是公然「搓圓仔湯」。

針對賴清德的說法，蔡英文總統昨天維持一貫基調。她指出，相信絕大多數的支持者在意的，不是初選誰輸誰贏，而是希望能夠全黨團結，一加一大於二，結合所有力量，一起堅持改革、守護台灣的民主，這才是最重要的。

吳祥輝爭議 蔡：無助團結 賴：言責自負

不過，針對蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝日前公開批評「蔡英文不倒、台灣不會好」，更在臉書批蔡英文總統是「政治淫婦」，蔡總統在臉書發文表示，「很多人因為我遭受的惡意批評而生氣，我要呼籲所有支持者，保持理性與冷靜，不要幫對立與仇恨添加柴火」，「從二○○八走到今天，來自對岸、對手政黨的謾罵攻擊，從來沒有停過」，「執政以來，我為了推動改革，所遇到的攻訐辱罵，也從來沒少過」，「但蔡英文從來沒有因此退縮」。

蔡英文表示，這樣的言語出現在初選程序中，這就是大家之前所擔心、焦慮的情況，「我們現在哪裡還有本錢，去經歷這樣的撕裂？」情緒性的發言或作為，都無助於最後大選的團結。

蔡英文總統（前右）昨天下午在總統府接見台灣基督長老教會牧師，「感謝大家來總統府給...
蔡英文總統（前右）昨天下午在總統府接見台灣基督長老教會牧師，「感謝大家來總統府給我溫暖」。 （中央社）
分享

賴清德昨天首次臉書直播，並解釋前天雖與吳祥輝同台，但他是被邀請參加記者會，「來賓言責要自負」，當他決定參選時，已公開說要進行一場君子之爭，除了他不會攻擊蔡總統，也希望大家都不要互相攻擊，「候選人支持者都不要互相攻擊，才有辦法提升台灣民主」。

賴清德在臉書直播中說，民進黨全名是「民主進步黨」，幾十年來，民進黨都是以民主帶領台灣進步；既然初選是一道民主程序，就應堅持民主精神，如果捨民進黨初選制度、不尊重國人，又回到少數人的決定，在當前社會，無法贏得國人支持。

民進黨蔡英文賴清德吳祥輝總統大選
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

初選步步驚心 賴清德嗆聲不斷小心過火

2019-04-27 00:14

賴清德：跑票停權 中評會重創民主精神

2019-04-27 00:03

蔡英文：對中國壓力 從來沒有低頭過

2019-04-27 00:00

【即時短評】初選步步驚心 小心惹火上身

2019-04-26 23:26

賴清德盼尊重他參選權利 莫讓黨內少數人決定

2019-04-26 18:45

影／吳祥輝暴走罵蔡「政治淫婦」賴急切割：自負其責

2019-04-26 16:34

蔡籲全黨團結 賴清德：初選有民主涵養就沒分裂問題

2019-04-26 16:22

小英挨轟「政治淫婦」 柯文哲：她現在吃到苦頭了

2019-04-26 16:18

駁初選造成分裂 賴清德：民進黨別讓社會失望

2019-04-26 14:25

【重磅快評】府院不和？斯里蘭卡恐攻教會蔡英文的事

2019-04-26 13:22

蔡英文、賴清德之爭持續 綠委：基層很憂慮

2019-04-26 13:19

蔡英文：支持者不在意初選誰贏 而是希望全黨團結

2019-04-26 12:57

再喊話！賴清德：現在決定誰配誰是權力分贓、搓圓仔湯

2019-04-26 12:51

【重磅快評】與2的距離 賴清德蔡英文的「反併吞」密碼

2019-04-26 12:37

賴清德怨被要求退初選 蘇貞昌：沒這回事 要耐住火氣

2019-04-26 12:32

民進黨總統提名沒初選？ 鄭文燦：謠言

2019-04-26 12:10

賴清德指被勸退 蘇貞昌：協調小組沒這樣做

2019-04-26 11:39

嗆蔡英文「政治淫婦」 網友：吳祥輝1人可戰勝5人小組

2019-04-26 11:20

郭台銘後宮說、吳祥輝辱蔡英文 賴清德呼籲尊重女性

2019-04-26 11:13

「妻子非後宮」 賴清德籲郭董：不該有皇帝威權心態

2019-04-26 10:36

賴清德批只講「某某配」 英系陳明文：合乎政治倫理

2019-04-26 10:22

「希望民進黨不要讓社會失望」 賴清德今午上火線直播

2019-04-26 09:46

吳祥輝稱蔡英文不倒台灣不好 賴清德發言人：非常不妥

2019-04-26 09:10

新聞眼／賴高分貝宣戰、蔡求合不成 初選恐硬碰硬

2019-04-26 00:32

「占中案」判刑 賴清德：推反併吞法 反抗一國兩制

2019-04-26 00:28

獨派分裂！挺英派連署 高喊「蔡賴配」

2019-04-26 00:22

吳祥輝言論引爭議 台灣社切割 賴清德怎麼說？

2019-04-26 00:19

卓榮泰向賴喊話：媽祖藉夢境讓「魚」蚌相爭…

2019-04-26 00:14

跑票恩怨 新系和英派開打…民進黨台南黨部關門

2019-04-26 00:10

蔡英文：前瞻挺「與惡」 我們走在正確道路

2019-04-26 00:05

賴清德開嗆蔡英文、黨中央 「沒了民主，與惡的距離是零」

2019-04-25 23:43

【即時短評】蔡求合 賴不退 準備硬碰硬

2019-04-25 22:46
看更多

熱門文章

韓國瑜撂重話：吳敦義若有給4千萬 我就辭高雄市長

2019-04-26 10:34

小英挨轟「政治淫婦」 柯文哲：她現在吃到苦頭了

2019-04-26 16:18

韓國瑜恐爆新危機？幕僚成自走砲…藍營看不下去了

2019-04-26 09:00

誰是假韓粉真韓黑？黃光芹昔挺韓夫婦 反目全因一句話

2019-04-26 08:00

4千萬掀波 羅智強：蔡正元要砍死韓國瑜 讓人火冒三丈

2019-04-26 11:35

太熱了！陸軍司令下令全軍禁止體測一周 違者嚴懲

2019-04-26 18:50

關於4000萬 韓國瑜：這件事讓大家都學了一課

2019-04-26 21:14

4千萬惹議 蔡正元：是吳敦義號召企業家湊錢贊助韓國瑜

2019-04-26 15:10

郭台銘爆料老婆離家出走 曾馨瑩好友曝可能原因

2019-04-26 15:08

議員批李佳芬昔日秘書變高官 韓國瑜：別兩套標準

2019-04-26 13:46

現在經濟20年來最好？孫大千：一個台灣兩個世界

2019-04-26 13:53

吳敦義：有幫韓國瑜募款 兩人關係沒降到「韓冰！」

2019-04-26 17:08

四千萬該如何應對 蔡正元代韓「試擬聲明」傳授心法

2019-04-26 16:09

蔡政府經濟20年最好？孫大千：為何民眾沒分到紅利？

2019-04-26 13:53

韓國瑜權貴說 前馬政府官員心寒：專業官僚誰願幫他

2019-04-26 14:22

【即時短評】韓國瑜飛刀連三發 刀刀刺傷自己要害

2019-04-26 12:47

女兒不想老爸選總統 彭文正考慮應徵數學老師

2019-04-26 11:25

出國散心的郭台銘夫人曾馨瑩 下午返國了

2019-04-26 16:42

被郭台銘稱英雄 韓國瑜開心：郭董開始衝選舉了

2019-04-26 14:51

郭台銘要後宮別干政 馬英九：周美青是我心中最軟一塊

2019-04-26 13:03

韓國瑜在高雄升那麼多國旗 郭台銘：他是我的英雄

2019-04-26 12:33

嗆蔡英文「政治淫婦」 網友：吳祥輝1人可戰勝5人小組

2019-04-26 11:20

吳祥輝稱蔡英文不倒台灣不好 賴清德發言人：非常不妥

2019-04-26 09:10

「剛好去找」郭台銘？ 楊秋興：我當然幫他打初選

2019-04-26 14:48

高溫下令暫停體測 陸軍司令陳寶餘上火線講原因

2019-04-26 21:57

擬修法讓陸配失能雙親可來台定居 黃昭順撤案

2019-04-26 12:48

訪眷村遇大學生拍畢業照 郭台銘：不該拍拍照就離開

2019-04-26 13:04

郭台銘為後宮說道歉 反問賴：怎不批逼退選的真皇帝？

2019-04-26 15:28

【重磅快評】既英雄又兄弟 郭台銘韓國瑜高手過招了

2019-04-26 18:51

一趟搞定！韓國瑜30日先會吳敦義 後赴馬英九論壇

2019-04-26 13:33

後宮干政？ 韓國瑜：我們家不允許

2019-04-26 21:50

挺韓大會明登場 「神力女超人」許淑華任神秘嘉賓

2019-04-26 19:21

馬英九會郭台銘 特勤人員打小報告？國安局否認

2019-04-26 17:35

韓國瑜4千萬爭議仍燒 陳其邁：走回密室政治權貴老路

2019-04-26 20:07

郭台銘訪眷村談韓國瑜：我們是台灣安定的兩根柱子

2019-04-26 12:27

韓國瑜批馬政府表現 前馬政府官員回擊：韓還沒準備好

2019-04-26 15:20

韓國瑜是豪雄？教授：只是因時趁勢 本質就是一般人

2019-04-26 13:40

妻今回來！做了3天奶爸 郭董：向所有媽媽致最高敬意

2019-04-26 12:39

影／吳祥輝暴走罵蔡「政治淫婦」賴急切割：自負其責

2019-04-26 16:34

立院三讀了！颱風天出外勤 雇主須提供防護設備或安全措施

2019-04-26 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top