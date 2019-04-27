賴清德轟綠搓圓仔湯「未選出人選 就決定誰配誰」

2019-04-27 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



行政院前院長賴清德（中）昨與美國愛達荷州共和黨前主席葉望輝（左）一起參觀美國在台協會在台南的展覽。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook 投入民進黨總統初選的行政院前院長賴清德昨天再度開砲。他表示，民進黨民主制度非常完整，當代表民進黨的人選最後選出來時，才決定「誰配誰」；在還沒有決定人選時，就在決定誰配誰，會讓人有不好觀感，認為民進黨在「權力分贓」，甚至是公然「搓圓仔湯」。

針對賴清德的說法，蔡英文總統昨天維持一貫基調。她指出，相信絕大多數的支持者在意的，不是初選誰輸誰贏，而是希望能夠全黨團結，一加一大於二，結合所有力量，一起堅持改革、守護台灣的民主，這才是最重要的。

吳祥輝爭議 蔡：無助團結 賴：言責自負

不過，針對蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝日前公開批評「蔡英文不倒、台灣不會好」，更在臉書批蔡英文總統是「政治淫婦」，蔡總統在臉書發文表示，「很多人因為我遭受的惡意批評而生氣，我要呼籲所有支持者，保持理性與冷靜，不要幫對立與仇恨添加柴火」，「從二○○八走到今天，來自對岸、對手政黨的謾罵攻擊，從來沒有停過」，「執政以來，我為了推動改革，所遇到的攻訐辱罵，也從來沒少過」，「但蔡英文從來沒有因此退縮」。

蔡英文表示，這樣的言語出現在初選程序中，這就是大家之前所擔心、焦慮的情況，「我們現在哪裡還有本錢，去經歷這樣的撕裂？」情緒性的發言或作為，都無助於最後大選的團結。 蔡英文總統（前右）昨天下午在總統府接見台灣基督長老教會牧師，「感謝大家來總統府給我溫暖」。 （中央社） 分享 facebook

賴清德昨天首次臉書直播，並解釋前天雖與吳祥輝同台，但他是被邀請參加記者會，「來賓言責要自負」，當他決定參選時，已公開說要進行一場君子之爭，除了他不會攻擊蔡總統，也希望大家都不要互相攻擊，「候選人支持者都不要互相攻擊，才有辦法提升台灣民主」。

賴清德在臉書直播中說，民進黨全名是「民主進步黨」，幾十年來，民進黨都是以民主帶領台灣進步；既然初選是一道民主程序，就應堅持民主精神，如果捨民進黨初選制度、不尊重國人，又回到少數人的決定，在當前社會，無法贏得國人支持。