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賴清德開嗆蔡英文、黨中央 「沒了民主，與惡的距離是零」

2019-04-25 23:43聯合報 記者丘采薇林敬殷陳斯穎／連線報導

行政院前院長賴清德昨天批評民進黨初選如果沒有民主程序，與惡的距離就是零。 記者黃...
行政院前院長賴清德昨天批評民進黨初選如果沒有民主程序，與惡的距離就是零。 記者黃義書／攝影
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只是在講「某某配」 不足取

民進黨總統初選競爭激烈，強調君子之爭的行政院前院長賴清德，昨天首度對蔡英文總統及黨中央說出重話，指「透過各種管道，只是在講『某某配』，有失民主精神，不足取。」如果黨中央要再次召集兩人見面，應該要談程序。

蔡幕僚低調以對 「要給人留餘地」

賴清德指協調小組只會要他退，怒嗆「沒了民主的民進黨跟惡的距離是零」，蔡總統昨走訪新竹縣市被問到此事並未回應。總統幕僚低調以對，不多做評論，僅表示蔡總統仍維持先前所說的，一家人意見不同難免吵架，要給別人留餘地，家和才會萬事興。

賴清德昨天參加獨派團體舉辦的「全民反併吞護主權」記者會，回應媒體提問時，他表示，他在公開或私底下都講同樣立場，他是因為基層焦慮才登記參選，大家很擔心，如果二○二○總統選舉輸掉了，立委席次又大幅減少，民進黨失去的不是政權而已，台灣民主跟主權都會受到衝擊。

蔡英文總統（右）昨天前往台北世貿參觀台灣電子遊戲機國際產業展，蔡總統在開幕式後走...
蔡英文總統（右）昨天前往台北世貿參觀台灣電子遊戲機國際產業展，蔡總統在開幕式後走到VR遊戲機前，體會電玩槍戰「撿到槍」的感覺。 記者杜建重／攝影
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堅定走完民主程序 賴盼黨中央能看到

賴清德說，國人有這種焦慮及社會多方督促，他才登記參選，希望承擔國家下一個階段的責任，「我既然登記，就應該堅定走完民主程序，我也希望黨中央及五人小組能夠看到這一點」。

對於初選陷入僵局，接下來時程未明，賴清德說，今天國民黨處理提名紛亂不斷，就是因為看到民進黨也沒有照著程序走；民進黨在台灣社會的貢獻就是民主，愈民主愈能帶領台灣，讓其他在野黨跟進學習。

他說，結果從初選到現在，置民主程序於不顧，讓國民黨「有樣學樣」，民進黨一定要堅定民主制度及捍衛民主精神，才不辜負創黨前輩及長期以來台灣社會對民進黨的支持，「沒有了民主，我想民進黨與惡的距離就是零」。

至於蔡總統喊話希望合作，並強調「一加一大於二」，賴清德表示，初選後一定要團結，團結力量大，但不應在初選時以團結作為競選策略，應該要有自信接受民主程序，爭得國人支持，一旦贏得民進黨提名，自然而然一定要團結。

蔡總統幕僚表示，蔡總統在不同場合都一再強調，支持者希望看到一加一大於二，面對二○二○選舉，唯有團結才能得到最後的勝利，這樣的態度和立場不會改變。

賴清德說，他已經多次公開宣稱，「如果蔡英文總統贏得黨內初選，我一定支持她，但很可惜，蔡總統目前為止，一直不願意公開講，如果她輸掉了，她也願意支持我」。

民進黨賴清德蔡英文

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