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「占中案」判刑 賴清德：推反併吞法 反抗一國兩制

2019-04-26 00:28聯合報 記者丘采薇／台北報導

行政院前院長賴清德（中）昨天出席「全民反併吞，護主權」記者會，並與本土團體代表高...
行政院前院長賴清德（中）昨天出席「全民反併吞，護主權」記者會，並與本土團體代表高呼「全民反中國併吞，護台灣主權」。記者胡經周／攝影
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香港「占中案」九名被告判刑確定，行政院前院長賴清德昨天表示，這是對香港人民要求「真普選」最大的斲傷，也證明北京承諾給予香港人民「一國兩制」，只有「一國」，沒有「兩制」。

賴清德還說，中國做的每件事情，最後目標就是併吞台灣，國人應該要有這樣的危機意識，千萬不要被中國利用，他將推動制訂反併吞法及反滲透法

賴清德昨先在臉書表示，台灣人民比香港民眾早廿多年享有現在的自由、民主與人權。民主絕非與生俱來，民主要勇敢無悔爭取，民主是每位自由、勇敢台灣人的「精神食糧」和「天然ＤＮＡ」。

之後賴清德在參加台灣北社等獨派團體舉辦的「全民反併吞護主權」活動表示，明年一月十一日選舉，應該定位為反抗中國併吞、反抗一國兩制、捍衛台灣主權也捍衛民主自由及人權生活的一場選舉。

賴清德指出，局勢如此險峻之下，國民黨要員提出的解決之道不是站在台灣主權立場，而是和平協議等主張，很清楚，中國並不是沒簽過，如果有效，西藏不會那麼慘，達賴也不必流亡海外。

賴清德說，他是一個務實台獨工作者，國家戰略是「安內和外」，對內部追求國家安全無虞，主權得以維護，社會安和樂利，人民安居樂業，獨立自主，人民幸福。對外也是和平主義。

賴清德也提出五點，包括增強台灣國防力量、強化國家安全、推動制訂反併吞法及反滲透法、完善台灣經濟環境及建設文化台灣等主張。他表示，堅強的國防才能捍衛安全，台灣也不例外。

賴清德五月初也將前往日本訪問四天，並將發表演講，主題是「台灣與日本共同面對的挑戰與機會」。這是賴清德參與民進黨總統初選後首度出訪，一舉一動備受關注。

賴清德香港一國兩制反滲透法西藏

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