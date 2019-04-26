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新聞眼／賴高分貝宣戰、蔡求合不成 初選恐硬碰硬

2019-04-26 00:32聯合報 本報記者林河名

行政院前院長賴清德（中）昨嗆民進黨若「沒有了民主，與惡的距離就是零」，圖為他出席...
行政院前院長賴清德（中）昨嗆民進黨若「沒有了民主，與惡的距離就是零」，圖為他出席「全民反併吞，護主權」記者會。 記者胡經周／攝影
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就在蔡英文總統喊話「我們應該合作」的隔天，行政院前院長賴清德昨天自爆，初選協調見面都不講民主程序，「就是要我退」，還嗆民進黨若「沒有了民主」，「與惡的距離就是零」。賴清德的高分貝發言猶如「宣戰」，也形同粉碎蔡陣營「求合」的期待。

民進黨總統初選進入延長期，蔡英文求合態勢愈明顯，但賴清德「不退」的意志也愈堅定，雙方幾無交集。

蔡英文不只一次向賴清德喊話：「一加一，一定是大於二」，「支持者想看我們合作，我們就應該合作」。不論是基於「不想輸」，或有鑑於過去初選「刀刀見骨」之後傷口難以癒合，都不難理解。

然而，賴清德早就說了「堅持走完初選程序」，過程中的勸退、合作， 對他而言都是初選的干擾。他日前去看了「復仇者聯盟」續集電影，事後在臉書發文提到「這些漫威英雄們個性迥異、經歷坎坷，甚至曾經相互對峙」，「但面對共同的巨大危機時，他們都盡其所能，力挽狂瀾，不只是為了個人，而是為了守護共同的目標」，或許最可代表他的心境：就算要喊團結，也應在初選之後。

正因為蔡賴對初選的心情完全不同，兩人表現也天差地別。蔡英文為了求合，幾乎不顧初選的民主意義，以致連「民調下去，黨就分裂了」的話也能出口；賴清德打死不退，即使昨天有李明亮等獨派、學者連署，呼籲「以最強組合延續本土政權」，也喚不回他的決心。

國、民兩黨目前雖然都處於總統初選混亂期，也都衝擊初選制度，但仍有根本的差別。國民黨傾全力想推出最強的人選，民進黨卻還糾結於是否「非蔡不可」。

「英」「德」是和是戰，僅在一念之間，但面對蔡英文的要求合作，賴清德話說得愈來愈重。從民進黨「如果沒收初選，與惡的距離就非常近了」，到「沒有了民主，與惡的距離就是零」，「如果要再見面，應該要討論的是初選程序」，甚至已準備出訪日本，都可看出賴清德的破釜沉舟。而蔡英文眼見放軟難以奏效，想必也已有「硬碰硬」的心理準備。

賴清德蔡英文民進黨與惡總統大選

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