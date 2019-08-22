換上高通處理器規格 台灣銷售版Galaxy Note 10系列怎麼選擇？

預計在8月23日正式開放銷售，同時也會在開賣當天於指定門市領取預購手機加碼優惠的Galaxy Note 10系列，由於首次加入兩種尺寸規格設計，筆者藉由此次提前取得的Galaxy Note 10+為例，說明如何挑選合適規格，藉此符合個人使用需求。

此次三星在Galaxy Note 10系列加入呈現多變色澤的星環銀配色 分享 facebook

其實在三星推出Galaxy Note 5的時候，當時也同步推出大尺寸設計的Galaxy S6 Edge+，但兩款手機同樣搭載5.7吋螢幕，其中Galaxy Note 5搭配平面螢幕與S Pen設計，而Galaxy S6 Edge+則搭配雙側曲面螢幕，基本上清楚劃分不同用戶族群。

而此次推出的Galaxy Note 10系列，則是與近年來推出的Galaxy S系列以螢幕尺寸大小作為主要區分，並且比照今年推出的Galaxy S10系列在細部規格作區隔。

以Galaxy Note 10來看，螢幕採用6.4吋設計，與去年推出的Galaxy Note 9相同，但因為螢幕顯示佔比進一步提高，因此實際機身顯得更小，同時也更適合單手持握。相較之下，Galaxy Note 10+機身大小與Galaxy Note 9相近，但螢幕顯示面積則是增加至6.8吋。

由於採用Infinity-O形式設計，Galaxy Note 10+實際機身大小與去年推出的Galaxy Note 9相當，但螢幕尺寸則是增加為6.8吋 分享 facebook

除了螢幕尺寸差異，Galaxy Note 10的螢幕解析度為Full HD+，電池容量縮減為3500mAh，而Galaxy Note 10+的螢幕解析度則是WQHD+，電池則隨著機身加大提升為4300mAh。依照三星的說法，由於Galaxy Note 10尺寸相對較小，雖然螢幕解析度降低，卻不影響實際觀看體驗，同時電池容量即便縮減為3500mAh，依然足夠支撐全天候的使用需求。

其他差異部分，台灣地區推出的Galaxy Note 10系列由於尚未包含5G連網版本，因此小尺寸的Galaxy Note 10僅提供雙SIM卡插槽設計，並且搭載8GB記憶體與256GB儲存容量規格，同時不支援透過micro SD記憶卡擴充儲存容量。而大尺寸設計的Galaxy Note 10+同樣提供雙SIM卡插槽設計規格，記憶體則採用12GB容量設計，儲存容量區分為256GB或512GB，支援micro SD記憶卡額外擴充1TB容量。

至於配色部分，Galaxy Note 10台灣銷售版本只有引進星環銀與星環白兩款配色，Galaxy Note 10+則提供星環銀、星環白、星環黑，以及星環藍四款配色，但512GB儲存容量版本則僅有星環藍配色選項。

就三星的說法，未來仍有可能依照市場需求引進更多配色，但現階段包含星環紅、星環粉配色暫時還沒有引進台灣計畫。

S Pen依然是Galaxy Note 10系列重點應用，此次更加入更多懸浮手勢，並且讓內建電池電量增加，使得S Pen遠端遙控操作功能有更多發揮 分享 facebook

硬體規格則均採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，雖然三星強調Exynos 9825處理器也有相當效能表現，但從台灣消費者普遍傾向使用Qualcomm處理器的情況，此次才選擇引進Snapdragon 855處理器規格版本。

另外，跟Galaxy S10系列機種相同，台灣銷售的Galaxy Note 10系列也會在出廠時於螢幕黏貼膠質保護膜，同時也會附上一組透明軟質保護殼，讓使用者開箱就能讓手機有一定保護效果，並且可視個人需求選購三星原廠保護配件，或是第三方廠商提供產品。

而此次在對應Galaxy Note 10的新版DeX功能，更可讓使用者透過連接線將手機與Windows PC或Mac連接後，直接在電腦畫面操作手機功能、內容，或是連接螢幕將手機當做PC使用。

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如何挑選？與Galaxy Note 9比較

若跟前一款Galaxy Note 9比較的話，此次Galaxy Note 10系列較大優勢在於採用Infinity-O Display設計的全尺寸螢幕，雖然螢幕開孔設計是否美觀見仁見智，但確實帶來更高的螢幕顯示佔比，讓Galaxy Note 10可以在更小機身放入一樣大的6.4吋螢幕。

而相機功能則是延續今年推出的Galaxy S10+設計，但是在軟體拍攝應用作了強化，例如增加更多人工智慧場景識別，以及AR拍攝等應用。另外，S Pen應用方面雖然並未在筆觸等設計作明顯提昇，但是進一步讓支援藍牙連接的S Pen有更多遠端操作應用功能，甚至讓電池電量大幅提昇。

在小細節方面也做了不少精簡，例如原本獨立使用的Bixby數位助理服務專屬按鍵，目前則是與電源按鍵整合，不僅可減少誤觸比例，同時也能讓手機操作進一步簡化。

但缺點就是少了3.5mm耳機孔，不過也意味接下來將會準備進入全數位化音源使用模式，同時也能藉由音源數位化帶動更高音質的數位音訊應用需求。

如何挑選？Galaxy Note 10系列自己比較

如果是要在Galaxy Note 10與Galaxy Note 10+之間作抉擇的話，基本上兩者都是採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，包含相機、S Pen與連網功能都沒有差異，僅在機身尺寸、螢幕解析度、記憶體容量、電池容量，以及儲存設計明顯不同，而配色也稍有不同。

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因此，如果希望有大尺寸螢幕、偏好遊戲或影音內容體驗的話，挑選6.8吋、解析度更高、電池容量更大的Galaxy Note 10+會是較好選擇，至於是否要進一步選擇更大儲存容量版本，實際上可以考量個人需求，否則以micro SD記憶卡擴充會更實際。

雖然價位相對較高，但三星此次也同樣提供舊機換購優惠，甚至最高可以折抵新台幣3萬元，同時也提供零卡分期購機，以及預購加贈等優惠，此外也配合電信業者門號方案讓使用者能以更小負擔購機。

至於如果是以S Pen為主，並且以方便隨手使用為重的話，選擇Galaxy Note 10會有更輕巧的手持使用體驗，同時S Pen與相機應用功能都與Galaxy Note 10+相同，甚至購機價格也更低，只是記憶體相對較小，儲存容量僅提供256GB單一規格，更不支援以micro SD記憶卡擴充儲存容量。

額外選擇：Galaxy S10+

而如果是以大尺寸螢幕、相機功能使用為主的話，其實選擇價格已經更加實惠的Galaxy S10+即可。

Galaxy Note 10+星環銀配色實際開箱：

此次主打配色為星環銀，同時搭配的S Pen為藍色，同樣也會在盒裝設計以藍色S Pen呈現，其餘款式則會採用與機身相同配色，例如星環白搭配的就是白色S Pen，盒裝也會以白色S Pen呈現 分享 facebook

打開即可看見手機本體 分享 facebook

內附充電器也會隨著機身配色而異，但僅區分黑色與白色兩種配色，同時Galaxy Note 10系列將提供支援25W快充的充電器規格 分享 facebook

內附配件除了以USB-C接孔設計的充電器、雙USB-C連接線，更附上AKG品牌的USB-C連接頭耳機、S Pen筆尖更換用夾子、備用筆尖，以及USB-C轉標準USB-A配件 分享 facebook

與Galaxy S10系列一樣，Galaxy Note 10系列此次也在盒裝附贈一組透明軟質保護殼，並且在手機螢幕黏貼軟質保護貼 分享 facebook

星環銀配色 分享 facebook

星環銀配色 分享 facebook

此次將電源按鍵、音量鍵統一配置在機身左側，同時也將原本獨立配置的Bixby專屬按鍵與電源按鍵整合，讓使用者能自訂按鍵操作模式 分享 facebook

因為居中而被戲稱為「觀音痣」的視訊鏡頭，事實上是為了內部元件排列，並且減少額外光線干擾，藉此讓自拍效果更好 分享 facebook

右側少了實體按鍵，因此變得更加簡潔 分享 facebook

鏡頭基本設計與Galaxy S10+規格相同，分別搭載f/2.4光圈、45度拍攝視角、支援光學防震的1200萬畫素遠焦鏡頭，以及f/1.5或f/2.4雙光圈、77度拍攝視角、支援雙像素對焦功能的1200萬畫素廣角鏡頭，搭配f/2.2光圈、123度拍攝視角的1600萬畫素超廣角鏡頭，並且支援0.5倍/2倍光學變焦、最高支援10倍數位變焦功能，同樣支援HDR+拍攝與錄影。 分享 facebook

鏡頭排列方式也與過往Note系列機種不同，改為放置在機身背面左上角 分享 facebook

S Pen依然是此次Galaxy Note 10系列重點項目 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》