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三星：台灣正式進入5G網路應用發展時 會儘快提供合適應用產品

2019-08-13 17:26楊又肇

針對此次在台宣布上市消息的Galaxy Note 10系列，除了強調台灣為三星一直以來重點發展市場，同時也說明未來一旦台灣地區正式進入5G網路應用發展，將會在最短時間內提供合適產品，並且與軟體、硬體業者，以及電信夥伴建立深入合作，讓消費者能有更好使用體驗。

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對於此次新機上市，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，若從先前Galaxy S10系列銷售表現來看，預期Galaxy Note 10系列依然會以螢幕尺寸較大版本有較明顯銷售表現，因此內部預期Galaxy Note 10+銷售佔比將達70%，其餘30%比例為Galaxy Note 10，因此在配色與容量選擇也相對較多。

而在此次首次區分成兩種尺寸版本，陳啟蒙認為將可藉由增加更多選擇，滿足不同使用需求，讓整體銷售表現可以成長20%左右。

會有這樣的看法，最主要是基於今年在Galaxy S10系列區分成三種不同規格，加上產品線取消推出入門等級的J系列機種，併入原本Galaxy A系列產品線內，因此讓三星手機產品能更進一步符合不同使用族群，甚至對應各個年齡層。

因此，三星說明今年並沒有特別藉由代言人形式宣傳新機，最主要也是期望透過不同宣傳模式讓更多人了解新機特色，避免僅以單一代言人讓產品形象有所侷限。

針對今年終於在新機導入Qualcomm處理器版本，陳啟蒙表示是為了呼應台灣市場使用需求，但未來並不會採取雙處理器規格策略，避免消費者在選擇產生混淆。

不過，依照三星針對此次同步推出的Exynos 9825處理器描述，或許仍有可能因為三星現行在7nm製程技術的產能有限，因此暫時僅能針對特定市場需求供應產品。但以台灣消費市場多數用戶需求來看，引進Qualcomm處理器版本實際上也能滿足更多消費者期望。

至於新機採用顏色部分，目前三星主要還是以先前銷售數據為參考，因此在需選色上相對還是聚焦在「安全色」，僅提供白、銀、黑、藍四款配色，並未引進紅色款式，甚至在小尺寸的Galaxy Note 10也僅提供白、銀兩款配色。但依照陳啟蒙的說法，日後依然可能針對市場需求持續引進新色，並且透過不同宣傳方式銷售。

另外，針對此次新機建議價格相對偏高的情況，陳啟蒙也說明此次同樣針對新機提供更多優惠，例如在舊機折抵換購部分，不僅進一步擴大可可折抵舊機品項，甚至也提高折抵金額，同時也透過更多預購優惠吸引消費者換機，因此認為實際上的購機門檻並不算高。

在台灣地區也即將進入5G網路應用發展階段，除了三星電子大中華區總裁權桂賢此次說明未來將會著重台灣地區5G應用布局，陳啟蒙也說明未來一旦台灣電信業者正式對外提供5G網路服務，三星也必然會在最短時間內提供合適產品，但是否會以當時最新機種作為主打，或是同時引進既有機種5G連網版本，目前內部都還在討論階段。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

5G三星

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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