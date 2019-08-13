三星Galaxy Note 10確認台灣售價 將以新台幣31900元價格上市

稍早對外揭曉下半年度的旗艦手機Galaxy Note 10，並且確認首次區分不同尺寸規格，分別推出一般款Galaxy Note 10，以及高階版Galaxy Note 10+，藉此延續過往Galaxy S系列開始加入兩種規格以上設計的產品策略。而此次在台灣舉辦活動中，三星電子大中華區總裁權桂賢也宣布將以台灣作為Galaxy Note 10首發上市地區。

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權桂賢表示，過去Galaxy Note系列機種持續功能上精進，分別藉由更好效能、手寫筆應用，以及拍攝表現帶來更好使用體驗，同時也在諸多設計加入創新，讓智慧型手機創造更多不同應用。而在台灣市場，Galaxy Note系列也吸引眾多消費族群，過去光是在台灣市場就已經累積銷售超過300萬支Galaxy Note系列機種，因此三星也相當重視台灣市場布局。

在台灣地區也準備進入5G網路應用發展，三星也強調在Galaxy Note 10系列機種已經加入提供5G連網版本，同時在硬體、軟體與電信方面也持續與在地業者建立合作，並且推動更廣泛的5G網路與物聯網應用，藉此讓5G網路能夠深入一般生活應用，進而創造更多發展可能。

同時，權桂賢也透露一旦台灣市場準備好進入5G連網應用發展，三星也會在最快時間提供合適的5G連網手機產品，讓消費者能在短時間內銜接5G連網體驗。

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在此次宣布消息中，三星確認預計在台上市的Galaxy Note 10確定採用Qualcomm Snapdragon 855處理器規格，其中採6.3吋、Full HD+解析度設計的Galaxy Note 10將採用8GB記憶體與256GB儲存容量，而採6.8吋、WQHD+解析度設計的Galaxy Note 10+則提供12GB記憶體與256GB儲存容量規格，並且在星環藍配色額外提供512GB儲存容量版本。

另外，Galaxy Note 10將提供雙SIM卡規格，但不支援透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，Galaxy Note 10+則同樣提供雙SIM卡版本，並且支援以micro SD記憶卡擴充。

而在相機功能方面，DxO Mark稍早也公布Galaxy Note 10+ 5G連網版本的相機評分總和為113分，其中在靜態相片拍攝表現為118分，動態影片拍攝表現則為101分，而視訊鏡頭自拍表現為99分。

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預計在台推出配色部分，Galaxy Note 10將提供星環銀與星環白兩款配色，而Galaxy Note 10+則將推出星環白、星環銀、星環黑與星環藍四款配色。建議售價部分，Galaxy Note 10將以新台幣31900元價格上市，而256GB儲存容量版本的Galaxy Note 10+建議售價則為新台幣36900元，512GB儲存容量版本則為新台幣39900元。

新機預計會在8月23日正式開放銷售，預計從8月15日起中午12點至8月21日晚間11點59分間開放預購，提供預購即加贈JBL真無線藍牙耳機、無線閃充充電座，而Galaxy Note 10+將額外加贈原廠45W快充配件。

另外，8月15日起中午12點至10月31日晚間11點59分期間，三星也將透過全台智慧館、體驗館提供包含原廠配件購物金、舊換新折價、螢幕意外損傷補償、延長保固一年專屬優惠。而在8月23日當天，三星也將安排指定門市領取預購手機加碼優惠，包含在三星微風南山旗艦體驗館限量600名的郵政禮券4000元排隊加贈禮，三星智慧館、體驗館與快閃門市則提供名額不等的郵政禮券2000元排隊禮。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》